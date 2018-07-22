РЖД приобрели в первой половине 2018 года 281 новый локомотив

По данным РЖД, в отчетный период на закупку тягового подвижного состава в рамках инвестпрограммы компании было направлено 36 млрд рублей.

В частности, железнодорожники приобрели 151 электровоз, из которых 14 пассажирских и 137 грузовых. Также закуплено 130 тепловозов, в том числе 3 пассажирских и 53 грузовых. Маневровых тепловозов для нужд РЖД в первом полугодии 2018 года поставлено 74 единицы.

Наиболее значительное обновление парка произошло в локомотивном депо Кинель — сюда поставлено 54 грузовых электровоза 2ЭС6. Крупные поставки техники произведены в железнодорожные предприятия Абакана и Кандалакши, которые получили соответственно 38 и 29 грузовых электровозов моделей 2ЭС5К и 3ЭС5К. Также среди лидеров по обновлению парка локомотивные депо Ершов — 23 грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ и Красноярск — 17 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

В 2017 году российские железнодорожники закупили 459 новых локомотива на 58,5 млрд рублей. В частности, было 220 электровозов и 239 тепловозов.

В декабре прошлого года ТАСС, со ссылкой на материалы презентации заместителя гендиректора РЖД Олега Валинского, сообщил , что в 2018 году, в рамках программы по обновлению тягового подвижного состава, компания планирует приобрести до 600 локомотивов на общую сумму 79,5 млрд рублей.

Кроме того, в январе стало известно , что ООО «ЛокоТех» заключило с РЖД контракт на 243,9 млрд рублей, в соответствии с которым в ближайшие четыре года осуществит ремонт 14,8 тыс. секций локомотивов, принадлежащих железнодорожному холдингу.

Источник: Пресс-центр РЖД