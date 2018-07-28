Учреждениям здравоохранения Подмосковья передали 18 фельдшерско-акушерских пунктов

Министерство имущественных отношений Московской области передало 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) учреждениям здравоохранения восьми муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Восемндацать фельдшерско-акушерских пунктов для оказания первой медицинской помощи в сельской местности закреплены за учреждениями здравоохранения городских округов Зарайск, Кашира, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Коломна, а также Воскресенского района и Богородского городского округа (бывшего Ногинского муниципального района)», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ФАПы находятся в восьми муниципалитетах. Четыре пункта находятся в деревнях Авдеево, Ерново, Журавна и Макеево городского округа Зарайск. В Коломенском городском округе медицинскую помощь обеспечит ФАП в деревне Сельниково. Семь пунктов медицинской помощи помогут жителям деревень Ворово, Дерзковская, Дубровка, Кулаковка, Лека, Маланьинская, села Шарапово в городском округе Шатура и их ближайшим соседям. В Воскресенском районе медпомощь будут оказывать в деревне Степанщино, а в городском округе Кашира — в деревне Корыстово. Еще четыре ФАПа помогут жителям луховицкой деревни Головачево, деревням Караваево и Тимохово Богородского городского округа, а также села Крутое в городском округе Серебряные Пруды и их соседям.

По информации пресс-службы, ФАПы закреплены на праве оперативного управления за центральными районными больницами муниципальных образований.

Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов, напомнили в пресс-службе.

«ФАПы — это важный шаг в обеспечении жителей области медицинской помощью. В фельдшерско-акушерских пунктах оказывают первичную медпомощь, осуществляют осмотры и помогают вести контроль здоровья жителей в отдаленных районах Подмосковья. Каждый ФАП обслуживает также население близлежащих „соседей“ — от двух до 10 деревень. В дачный сезон количество пациентов увеличивается в несколько раз. ФАПы помогают обеспечить медицину в далеких населенных пунктах области, где расстояние между селом и ближайшей больницей — несколько десятков километров», — прокомментировал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев, чьи слова приводятся в сообщении.

В зданиях ФАПов есть кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приема пациентов, санитарная комната и комната для приема. Для фельдшера с семьей предусмотрена служебная квартира в этом же здании, поясняется в материале.

В нем уточняется, что ФАПы откроют двери для своих пациентов уже в августе.