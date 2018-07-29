Строительство новых солнечных станций стартовало в Республике Алтай

Строительство третей очереди Майминской солнечной станции мощностью 5 МВт и солнечной станции в селе Иня на 10 МВт стартовало в Республике Алтай.

По данным группы компаний «Хевел», выступающей инвестором проекта, в настоящее время получены разрешения на строительство, идет поставка материалов и монтаж опорных конструкций. Кроме того, в селе Иня начато устройство подъездной автодороги.

Строительство станций планируется завершить в первом квартале 2019 года. При этом новые солнечные электростанции начнут поставлять электроэнергию в сеть с апреля 2019 года.

Сейчас на территории региона работают две солнечные станции в Кош-Агаче (10 МВт), по одной в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт), последние две станции были построены в 2017 году, они начали поставлять энергию на оптовый рынок в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что к 2022 году суммарная установленная мощность солнечных электростанций в Республике Алтай может достичь 145 МВт и регион не только сможет полностью обеспечить свои потребности в данном направлении, но и продавать излишки энергии.

Кроме того, Правительство Республики Алтай совместно с рядом компаний, специализирующихся в сфере возобновляемой энергетики, обсуждает возможность создания сети объектов солнечной генерации с использованием сетевых накопителей энергии. Это позволит создать надежный источник энергоснабжения, не требующий резервирующих мощностей на сжигаемом топливе.