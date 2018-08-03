Российские учёные вносят неоценимый вклад в будущее освоение дальнего космоса

Пока господин Илон Маск проводит пиар акции по «немедленному заселению» Марса. Российские учёные и инженеры продолжают планомерно изучать особенности реакции организма человека на невесомость и долгосрочные полёты в космосе. Например, недавно появилось предположение, что от долговременного воздействия космической радиации астронавты и космонавты могут минимум сойти с ума, а максимум даже поубивать друг друга, допустим в полёте на Марс. Так же недавно было выявлено ухудшение зрения у большинства космонавтов летавших более полугода на орбите.

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