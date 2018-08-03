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Космонавтика

Российские учёные вносят неоценимый вклад в будущее освоение дальнего космоса

Пока господин Илон Маск проводит пиар акции по «немедленному заселению» Марса. Российские учёные и инженеры продолжают планомерно изучать особенности реакции организма человека на невесомость и долгосрочные полёты в космосе. Например, недавно появилось предположение, что от долговременного воздействия космической радиации астронавты и космонавты могут минимум сойти с ума, а максимум даже поубивать друг друга, допустим в полёте на Марс. Так же недавно было выявлено ухудшение зрения у большинства космонавтов летавших более полугода на орбите.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/T0bq7Bh3GG4

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РКК Энергия, Наука, космос, космические корабли, конструкторские разработки, медицина
  • Нет аватара NeoGeography
    04.08.1809:33:03

    Будущее время

    #1057777
  • Нет аватара Wasser
    04.08.1810:31:16

    а где «Ш Б М»?

    #1057793
  • Нет аватара Mds
    04.08.1814:46:20

    На станции основной язык русский и английский. На станции изучают оба одинаково

    #1057840
  • Нет аватара sun_runner
    04.08.1817:48:07

    Космическими исследования занимается NASA, не понятно к чему Маска приплетать в суе? Завидовать не хорошо — признак психических проблем

    #1057860
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