«Росатом» и НИЯУ МИФИ открыли лабораторию биопечати

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5 февраля в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) открыли Лабораторию регенеративных технологий и тканевой инженерии, созданную при поддержке госкорпорации «Росатом». Лаборатория займется выращиванием биосовместимых эквивалентов кровеносных сосудов из собственных клеток пациентов. Биофабрикатор, разработанный учеными «Росатома», позволит моделировать процессы выращивания тканей на микроуровне.

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Открытие лаборатории прошло в присутствии ректора НИЯУ МИФИ Владимира Шевченко и директора Департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации «Росатом» Дмитрия Байдарова. Также на мероприятии выступили хирург-онколог Первого Московского медицинского госуниверситета им. И. М. Сеченова Игорь Решетов, руководитель Центра трехмерной биопечати НИЯУ МИФИ Владислав Парфенов и директор инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Александр Гармаш. Они подчеркнули важность междисциплинарного подхода и подготовки кадров для технологий будущего.

© cdn.10nauki.ru

«Мы живем в удивительное время, когда технологии меняются очень быстро, молодежи сложно даже представить, что было время без интернета. Поэтому очень важно, чтобы вуз готовил кадры под технологии будущего, которые только развиваются сегодня. Чем быстрее мы будем адаптировать учебные программы под это, тем быстрее будем достигать реальных результатов в таких лабораториях», — отметил Дмитрий Байдаров.

© cdn.10nauki.ru

© cdn.10nauki.ru

После открытия состоялась стратегическая сессия, где обсуждались перспективы развития ядерной медицины и биотехнологий.

© cdn.10nauki.ru

© cdn.10nauki.ru

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