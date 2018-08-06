Новая пассажирская платформа «Тихие зори» открылась в Красноярске



Следующая остановка – Тихие Зори

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В Красноярске открылась новая пассажирская платформа «Тихие зори». Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги, она построена в соответствии с взятыми магистралью обязательствами по развитию инфраструктуры городского железнодорожного кольца к Универсиаде.

Как рассказал начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров, остановочный пункт «Тихие Зори» — уже шестая новая пассажирская платформа, построенная за последние четыре года ОАО «РЖД» в краевом центре.

«Тихие зори» стали 28-м остановочным пунктом на карте «Городской электрички». Станция расположена вблизи спортивного комплекса «Платинум Арена Красноярск» и микрорайона «Тихие зори». Станция значима и для Универсиады, и для города в целом. Она повышает транспортную доступность микрорайона «Тихие зори», улиц Свердловская, Саянская, Базайская. Это вклад в формирование новых современных стандартов общественного транспорта Красноярской агломерации.

При строительстве платформы учтены современные стандарты и требования комфорта и безопасности пассажиров: установлены пандусы, уложена тактильная плитка, построены наземные пешеходные переходы через пути. В вечернее и ночное время работает светодиодная система освещения. Планируется, что рядом с о.п. «Тихие зори» появятся зеленые насаждения, а на прилегающей территории железнодорожники разобьют сквер.

«Городская электричка» — совместный проект Красноярской железной дороги, Правительства Красноярского края и г. Красноярска. На сегодняшний день в черте города построены платформы «Водопьяново», «Белые росы», «Железнодорожная больница», «Северное шоссе», «Калинина». До конца 2018 года КрасЖД планирует завершить строительство остановочного пункта «Бобровый Лог».