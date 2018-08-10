Новгородский «Добурз» завершил проект по изготовлению 22 механических перемешивателей

На этот раз оборудование предназначено для работы на нефтедобывающих объектах белорусской компании.

Для изготовления всей партии использовались комплектующие исключительно отечественных производителей. Мощность электродвигателя перемешивателей 7,5 кВт, длина вала и размер лопастей изготовлены в соответствии с индивидуальным запросом заказчика.

Партия механических перемешиваетелей уже доставлена на объект и готова к установке в блок приготовления бурового раствора.