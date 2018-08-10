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Производство

Новгородский «Добурз» завершил проект по изготовлению 22 механических перемешивателей

На этот раз оборудование предназначено для работы на нефтедобывающих объектах белорусской компании.

  •  © doburz.ru

Для изготовления всей партии использовались комплектующие исключительно отечественных производителей. Мощность электродвигателя перемешивателей 7,5 кВт, длина вала и размер лопастей изготовлены в соответствии с индивидуальным запросом заказчика.

Партия механических перемешиваетелей уже доставлена на объект и готова к установке в блок приготовления бурового раствора.

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Добурз, перемешиватели, буровой раствор
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