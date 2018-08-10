

БДК 'Калининград' прошел ходовые испытания

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Большой десантный корабль (БДК) «Калининград» прошел ходовые испытания в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба АО «33 судоремонтный завод».

Испытания проведены в рамках завершения ремонта корабля. На БДК восстановили техническую готовность всех систем и механизмов, а также модернизировали некоторое оборудование. Корабль получил современные образцы вооружения.

Большой десантный корабль проекта 775 — справка Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье, переброски войск и техники, в том числе танков. Вооружен двумя сдвоенными 57 мм артиллерийскими установками АК-725, двумя пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М», 4 пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».

Длина — 112,5 метра

Ширина — 15 метра

Осадка — 3,7 метра

Водоизмещение — 4 тыс. 80 т

Скорость — 18 уз

Экипаж — 87 чел.