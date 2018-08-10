В Казани состоялась мировая премьера четырехместного многоцелевого самолета «Мурена»

Четырехместный многоцелевой самолет «Мурена» это разработка конструкторского бюро «Фирмы «МВЕН». Ранее на выставках демонстрировался лишь макет самолета, и вот впервые был представлен реальный действующий образец.

Самолет выполнен цельнокомпозитным по классической высокопланной схеме и «Т» — образным хвостовым оперением. Используются два двигателя австрийского производства Rotax — 912S ( мощностью по 100 л.с.) или Rotax — 914( мощностью по 115 л.с.), установленные на крыле. Двигатели работают на бензине АИ-95, производитель обещает низкий расход топлива — 0,14 л/км при скорости 280км/час. Максимальная скорость — 310 км/ч, что достигается применением толкающих винтов, легкой конструкцией планера, и хорошей аэродинамикой.

«Он должен быстро летать и при этом должен быть экономичным. Поэтому принята такая необычная схема. Над ней мы работали вместе с КАИ, делали продувки», — отметил гендиректор компании Виктор Ермоленко изданию Inkazan .

Самолет планируется использовать не только как туристический, но и для выполнения более серьезных задач, например поисковых и наблюдения.