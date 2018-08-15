В подмосквных Люберцах открыт новый детский сад на 180 мест

Новый корпус детского сада № 68 «Ромашка» открыли в посёлке Калинина городского округа Люберцы. В трехэтажном детском саду 10 групп. В нем также открыты 3 группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, их будут посещать 60 человек.

Стоимость строительства нового детского сада составила более 182 млн рублей. Из них свыше 127 млн выделили из бюджета Московской области по программе «Образование Подмосковья».

Территория сада ограждена по периметру. Она оборудована детскими плошадками и навесами. В здании детсада расположились музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, изобразительная студия.