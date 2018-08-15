На Урале ученые-аграрии вывели новые сорта лекарственных трав

Уральские селекционеры создали новые виды душицы и зверобоя. В работе документы на регистрацию в Госсорткомиссию.

По словам ученых, новые сорта лекарственных растений отличаются хорошей продуктивностью и высоким содержанием природных антибиотиков, которые в перспективе могут заменить синтетические.

Исследования представители уральского государственного аграрного университета провели на основе анализа полученных эфирных масел совместно с научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма, на базе которого у университета создана учебно-производственная кафедра лекарственных и эфиромасличных культур.

«В результате проведенной работы мы заметили, что многие лекарственные травы, произрастающие на Среднем Урале, содержат ценные эфирные масла, которые обладают отличными антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Эти природные антибиотики вполне могут заменить синтетические и применяться для лечения людей и животных, а кроме того, найти широкое применение в экологичном земледелии, косметике и бытовой химии. Мы поставили амбициозную цель — проверить всю лекарственную флору Урала на наличие масел и уровень его выхода. Основные данные планируем получить через 3-4 года, а вся работа займет около десяти лет», — рапортует Михаил Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных культур.

Получением и исследованием эфирных масел из лекарственной флоры Урала студенты и ученые Уральского аграрного университета занимаются второй год. В этих целях в вузе создали уникальную лабораторию эфиромасличных культур, а также выращивают и изучают порядка 320 лекарственных растений. Работу по изучению концентрации и полезности полученных масел представители Уральского ГАУ проводят совместно с крымскими коллегами.

На сегодняшний день российские ученые исследовали качество и выход эфирных масел Лофанта, Душицы, Чабреца, Полыни, Мелиссы, Тмина, Кориандра, Мяты перечной и других. А всего изучить предстоит около 120 растений. После чего производство уральских масел можно будет осваивать для медицинского, косметического и хозяйственного использования.

Со своей стороны ученые УрГАУ планируют продолжить исследования в этом направлении — протестировать действие природных антибиотиков для лечения животных и создать современные препараты для органического земледелия, например, экологически чистых настоев для борьбы с вредителями.