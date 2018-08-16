Обзор новостей агропрома





© cf.ppt-online.org Мясо отечественного производства составляет 98% в розничной торговле России — НМА

Мясная продукция отечественного производства занимает 98% соответствующего сегмента внутреннего рынка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина.





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Как уточнил Сергей Юшин, мясо птицы российского производства на 98% обеспечивает потребности внутреннего рынка, свинина — более чем на 90%, и только на говядину приходится 15% импорта.

Директор НМА сообщил, что показатели производства мяса птицы в этом году должны достичь почти 5 миллионов тонн в убойном весе, что позволит России остаться на 4-м месте в мировом рейтинге производителей данного вида мяса.

Следует отметить, что производство мяса индейки за последнее десятилетие увеличилось почти в 10 раз.

В связи с наращиванием оборотов производства мяса птицы Россия более чем на 20% (по сравнению с прошлым годом) увеличила поставки отечественной продукции за рубеж. Эксперт сообщил, что число стран-импортеров российского мяса птицы (индейки и бройлеров) превышает 30. При этом, цены на российское куриное мясо являются одними из самых низких.

Свиноводческая отрасль, по словам Сергея Юшина, также динамично развивается, и за первые шесть месяцев года производство составило 24,8 миллиона голов (+5% по сравнению с прошлогодним значением). Зарубежные поставки свинины также увеличились на 17%.

Также, по словам директора НМА, в планах на ближайшее будущее — развитие полномасштабного производства баранины, которая также пользуется повышенным спросом на международном рынке.

В России собрано 65,9 млн тонн зерна





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На 14 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 20,7 млн га или 44,5% к посевной площади (в 2017 г. — 16,0 млн га). Намолочено 65,9 млн тонн зерна (в 2017 г. — 64,6 млн тонн), при урожайности 31,9 ц/га, что на 8,5 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. — 40,3 ц/га), сообщает Минсельхоз РФ.

Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 14,7 млн га или 54,1% к посевной площади (в 2017 г. — 12,1 млн га), намолочено 51,1 млн тонн зерна (в 2017 г. — 52,0 млн тонн), при урожайности 34,7 ц/га (в 2017 г. — 43,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 3,6 млн га или 43% к посевной площади (в 2017 г. — 2,7 млн га), намолочено 9,4 млн тонн (в 2017 г. — 9,1 млн тонн), при урожайности 26,2 ц/га (в 2017 г. — 34,3 ц/га).

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,2 млн га или 79,9% к посевной площади (в 2017 г. — 7,0 млн га), намолочено 25,4 млн тонн зерна (в 2017 г. — 29,4 млн тонн), при урожайности 35,1 ц/га (в 2017 г. — 42,1 ц/га).

В Северо-Кавказском федеральном округе — обмолочено 2,5 млн га или 77,5% к посевной площади (в 2017 г. — 2,5 млн га), намолочено 9,1 млн тонн зерна (в 2017 г. — 10,3 млн тонн), при урожайности 36,2 ц/га (в 2017 г. — 41,2 ц/га).

В Центральном федеральном округе — обмолочено 5,3 млн га или 67,3% к посевной площади (в 2017 г. — 3,6 млн га), намолочено 19,9 млн тонн зерна (в 2017 г. — 16,2 млн га), при урожайности 37,3 ц/га (в 2017 г. — 45,2 ц/га).

В Приволжском федеральном округе — обмолочено 5,3 млн га или 40,1% к посевной площади (в 2017 г. — 2,6 млн га), намолочено 10,7 млн тонн зерна (в 2017 г. — 7,9 млн тонн), при урожайности 20,2 ц/га (в 2017 г. — 30,6 ц/га).

В Северо-Западном федеральном округе — обмолочено 91,5 тыс. га или 29,9% к посевной площади (в 2017 г. — 14,1 тыс. га), намолочено 286,1 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 67,2 тыс. тонн), при урожайности 31,3 ц/га (в 2017 г. — 47,7 ц/га).

В Дальневосточном федеральном округе — обмолочено 53,0 тыс. га или 16,2% к посевной площади (в 2017 г. — 48,4 тыс. га), намолочено 98,9 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 99,1 тыс. тонн), при урожайности 18,6 ц/га (в 2017 г. — 20,5 ц/га).

В Сибирском федеральном округе — обмолочено 126,0 тыс. га или 1,4% к посевной площади (в 2017 г. — 265,3 тыс. га), намолочено 327,4 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 531,9 тыс. тонн), при урожайности 26,0 ц/га (в 2017 г. — 20,1 ц/га).

В Уральском федеральном округе — обмолочено 21,0 тыс. га или 0,6% к посевной площади (в 2017 г. — 25,6 тыс. га), намолочено 47,8 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 75,7 тыс. тонн), при урожайности 22,7 ц/га (в 2017 г. — 29,6 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 184,0 тыс. га или 11,6% к посевной площади (в 2017 г. — 142,8 тыс. га). Намолочено 365,5 тыс. тонн (в 2017 г. — 312,8 тыс. тонн), при урожайности 19,9 ц/га (в 2017 г. — 21,9 ц/га).

Лен-долгунец вытереблен с площади 8,4 тыс. га или 18,8% к посевной площади (в 2017 г. — 4,2 ц/га).

В Орловской области и Краснодарском крае идет уборка сахарной свеклы (фабричной). В целом выкопано 8,4 тыс. га или 0,7% к посевной площади (в 2017 г. — 15,6 тыс. га). Накопано 266,7 тыс. тонн (в 2017 г. — 726,1 тыс. тонн), при урожайности 319,4 ц/га (в 2017 г. — 464,3 ц/га).

Соя в Краснодарском крае обмолочена с площади 10,7 тыс. га или 5% к посевной площади (в 2017 г. — 2,2 тыс. га). Намолочено 12,6 тыс. тонн (в 2017 г. — 4,3 ц/га), при урожайности 11,8 ц/га (в 2017 г. — 19,5 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 18,2 тыс. га или 6% к посадочной площади (в 2017 г. — 18,3 тыс. га). Накопано 466,9 тыс. тонн (в 2017 г. — 461,3 тыс. тонн), при урожайности 256,9 ц/га (в 2017 г. — 252,0 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 38,1 тыс. га или 22% к посевной площади (в 2017 г. — 33,2 тыс. га). Собрано 604,3 тыс. тонн (в 2017 г. — 488,8 тыс. тонн), при урожайности 158,4 ц/га (в 2017 г. — 147,1 ц/га).

Тамбовская область увеличила объем производства продукции АПК на 20% за шесть месяцев 2018 года

За первые шесть месяцев 2018 года валовый объем производства продукции АПК увеличился на 20% по сравнению с прошлогодним периодом.

Производство скота и птицы в живом весе увеличилось на 30%. Таким образом, Тамбовская область входит в число пяти лучших регионов страны по данному направлению.

В молочной отрасли, благодаря модернизации производства, в ближайшем будущем планируется в два раза увеличить объемы производимого молока.

В Тамбовской области на сегодняшний день реализуются 440 инвестиционных проектов, из которых 17 являются социально-значимыми и способствуют снабжению жителей региона высококачественной сельскохозяйственной продукцией.

Выставочные племенные бараны из Ставрополья доставлены в Забайкальский край





© Фото из открытых источников

одовалые бараны пород: российский мясной меринос, джалгинский меринос и ставропольской породы, были приобретены ведущими племенными хозяйствами Забайкалья с целью улучшения продуктивных качеств овец забайкальской тонкорунной породы овец в рамках проведения 15 Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз в Чите в июне 2018 года.

Закупка животных состоялась благодаря договоренности, достигнутой во время мероприятия между Министерством сельского хозяйства Забайкальского края и Национальным Союзом овцеводов России.

В июне селекционеры и зоотехники из Забайкалья выезжали в ведущие племенные хозяйства России — СПК «Путь Ленина» Апанасенковского района и СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района Ставропольского края. Там забайкальские специалисты произвели отбор баранов, после чего АО «Забайкальский центр племенного животноводства» организовал доставку в Читу.

На сегодняшний день карантинные мероприятия на АО «Забайкальский центр племенного животноводства» завершились, после чего ветеринарная служба выдала разрешение на отправку баранов-производителей, доставленных ранее в Читу из Ставропольского края, в племенные хозяйства Забайкальского края.

Все животные будут распределены по 12 хозяйствам края: СПК «Племзавод «Дружба», СПК «Племзавод имени 60-летия Союза ССР» Приаргунского района; МУП «Нерчинский конезавод», ООО «Олекан» Нерчинского района; СПК «Догой», АК «Кусочи», СПК «Племзавод «Ушарбай», СПК «Кирова» Могойтуйского района; СПК «Кункур», ООО «Туншэ» Агинского района; ООО КФХ «Чинам» Борзинского района; ИП ГКФХ «Дармаев С.Ц.» Забайкальского района.

(Источник и фото: официальный сайт Минсельхоза РФ)

https://agroinfo.com/1008...izvodstva-sostavlyaet-98/

http://agroobzor.ru/news/a-35469.html

https://agroinfo.com/1408...oizvodstva-produkcii-apk/

https://www.agroxxi.ru/zh...-v-zabaikalskii-krai.html