БМП на платформе «Армата» получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
В пресс-службе УВЗ не стали комментировать ТАСС данную информацию.
Ранее на Т-15 ставился боевой модуль с орудием калибра 30 мм и противотанковый комплекс «Корнет» с дозвуковыми ракетами. В таком виде, в частности, машина демонстрировалась на параде Победы.
АУ-220М разработан в ЦНИИ «Буревестник» и выполнен в виде дистанционно-управляемого необитаемого артиллерийского модуля. Основное вооружение модуля — орудие калибра 55 мм, имеющее дальность стрельбы более 14 км, также модуль оснащен пулеметом калибра 7,62 мм.
АУ-220М устанавливается также на зенитную самоходную установку «Деривация-ПВО» и БМП-3. Ранее УВЗ публиковал видео стрельб БМП-3 с АУ-220М, демонстрирующее высокую точность нового комплекса вооружения. В отличие от Т-15, БМП-3 с АУ-220М и «Деривация-ПВО» не имеют противотанковых ракетных
- Константин Курсиков
- 18.08.201817:51
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