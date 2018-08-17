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Армия и Флот

БМП на платформе «Армата» получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты

  •  © phototass4.cdnvideo.ru
«Уралвагонзавод» (УВЗ) установил на новейшую боевую машину пехоты (БМП) Т-15 на платформе «Армата» боевой модуль АУ-220М с орудием калибра 57 мм, а также сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака». Как передает корреспондент ТАСС, версия машины представлена в статической экспозиции военно-технического форума «Армия-2018», который откроется в подмосковном парке «Патриот» 21 августа.

В пресс-службе УВЗ не стали комментировать ТАСС данную информацию.

Ранее на Т-15 ставился боевой модуль с орудием калибра 30 мм и противотанковый комплекс «Корнет» с дозвуковыми ракетами. В таком виде, в частности, машина демонстрировалась на параде Победы.

АУ-220М разработан в ЦНИИ «Буревестник» и выполнен в виде дистанционно-управляемого необитаемого артиллерийского модуля. Основное вооружение модуля — орудие калибра 55 мм, имеющее дальность стрельбы более 14 км, также модуль оснащен пулеметом калибра 7,62 мм.

АУ-220М устанавливается также на зенитную самоходную установку «Деривация-ПВО» и БМП-3. Ранее УВЗ публиковал видео стрельб БМП-3 с АУ-220М, демонстрирующее высокую точность нового комплекса вооружения. В отличие от Т-15, БМП-3 с АУ-220М и «Деривация-ПВО» не имеют противотанковых ракетных

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http://tass.ru/armiya-i-opk/5468502

армия и флот
  • vostok1982 vostok1982
    18.08.1821:23:11

    Коллеги, кто знает что-нибудь о судьбе Арматы? Кучу раз за последние пару недель прочитал, что проект прикрыли и что будет только 100 танков. После слов этого Юрия Борисова стало стрёмно как-то.

    #1061519
    • exhausted1987 exhausted1987
      18.08.1821:53:36

      В 20-х гг. крупносерийные закупки новых платформ СВ.

      #1061534
  • Нет аватара AbrValg
    19.08.1800:29:52

    На БМПД есть фотки без чехла.

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    17.08.2018 © Михаил Жердев

    Ссылка на новость, там фоток больше.

    #1061572
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