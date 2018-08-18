Центр управления сетями заработал в ОЭЗ «Липецк»

В особой экономической зоне «Липецк» заработал Центр управления сетями. Теперь специалисты могут вести круглосуточный мониторинг состояния инженерных систем на Грязинской и Елецкой площадках промышленной зоны.

Под контролем специалистов — работа систем газо-, водо- и теплоснабжения, пожарной сигнализации, водоотведения, а также наружного освещения дорог и промышленных предприятий. В случае аварии, к примеру, порыва теплотрассы, на мониторе у диспетчера появится сигнал. И на место происшествия отправится оперативная бригада, чтобы в кратчайшие сроки устранить неполадки.

Такой Центр управления сетями — единственный в России, открытый на территории ОЭЗ.

Бесперебойное энергоснабжение предприятий резидентов — еще одно конкурентное преимущество в привлечении инвесторов.