«Сибу Индастриэл» — проект китайского инвестора. Здесь будут производить гранулированные смеси, которые используются при разливке стали. В строительство завода вложено 1,7 млрд рублей. Создано 70 рабочих мест. Производственная мощность — до 25 тысяч тонн продукции в год.

Продукция «Сибу Индастриэл» востребована крупнейшими металлургическими предприятиями. В их числе группа НЛМК, компания «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, предприятия ЕВРАЗ, Трубная металлургическая компания.Такая продукция востребована металлургическими предприятиями по всей стране.

«Новое производство — это не только его запуск, но и формирование целого производственного кластера, который в перспективе объединит 2 цеха, собственную исследовательскую лабораторию и профессиональную команду. Это высокий уровень локализации, технологий и дополнительные рабочие места для Липецкой области», - отметил генеральный директор «Сибу Индастриэл» Синь Гуанлян.