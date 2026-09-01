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2 дня назад 3322
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artal Новые заводы и цеха

Состоялось открытие нового завода в ОЭЗ «Липецк»

«Сибу Индастриэл» — проект китайского инвестора. Здесь будут производить гранулированные смеси, которые используются при разливке стали. В строительство завода вложено 1,7 млрд рублей. Создано 70 рабочих мест. Производственная мощность — до 25 тысяч тонн продукции в год.

Продукция «Сибу Индастриэл» востребована крупнейшими металлургическими предприятиями. В их числе группа НЛМК, компания «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, предприятия ЕВРАЗ, Трубная металлургическая компания.Такая продукция востребована металлургическими предприятиями по всей стране.

«Новое производство — это не только его запуск, но и формирование целого производственного кластера, который в перспективе объединит 2 цеха, собственную исследовательскую лабораторию и профессиональную команду. Это высокий уровень локализации, технологий и дополнительные рабочие места для Липецкой области», - отметил генеральный директор «Сибу Индастриэл» Синь Гуанлян.

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Источник: usmadm.ru

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Комментарии 3

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  • Clausson Clausson03.09.26 23:32:53
    Здесь будут производить гранулированные смеси, которые используются при разливке стали.


    Вот же тумана напустили, будто это нечто сверхсекретное. Для непрерывной разливки стали требуется ШОС — гранулированные шлакообразующие смеси. Иначе говоря это многокомпонентные гранулы добавляемые в расплав стали перед разливкой. В составе основа: известь, кремнезём, глинозём + немного CaF₂, Na₂O, K₂O,(MgO),(B₂O₃) + сколько-то графита.

    #1320918
  • Нет аватара alexm04.09.26 10:56:46

    Здесь другое интересно:
    ООО «Сибу Индастриэл» — дочернее предприятие китайской корпорации, которое производит гранулированные смеси для разливки стали. Компания зарегистрирована в декабре 2021 года с уставным капиталом 295 млн руб. 100% долей принадлежит китайской компании «Хэнаньская группа компаний металлургических материалов сибао».
    kommersant.ru
    По итогам 2025 года выручка компании выросла в восемь раз по сравнению с 2024 годом — до 162,3 млн руб., однако чистый убыток увеличился до 120,3 млн руб.
    kommersant.ru
    Некоторые факты о предприятии:
    Производственная мощность — до 25 тыс. т продукции в год.
    Инвестиции в первый этап составили 1,7 млрд руб., создано 70 рабочих мест.
    В планах инвестора — второй цех, собственная исследовательская лаборатория и расширение штата.
    По состоянию на 24 августа 2026 года компания является действующей
    Основной задачей проекта является организация производства огнеупорной продукции для машин непрерывного литья заготовок, установок «печь-ковш», вакууматоров и т. д.
    Правильный подход!!!

    #1320927
    • Нет аватара exVHM.ru04.09.26 16:28:01
      Правильный подход!!!


          «заграница нам поможет»…

      #1320944