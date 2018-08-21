ЗиО-Подольск изготовил оборудование для строящегося ледокола Урал

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовило и подготовило к отгрузке ёмкостное оборудование, входящее в состав реакторной установки «РИТМ-200» для второго серийного универсального атомного ледокола нового поколения «Урал».

В реакторных отсеках ледокола будут установлены четыре ёмкости запаса воды и четыре ёмкости гидроаккумуляторов.

Ёмкости запаса воды предназначены для хранения запаса воды и обеспечения надёжного функционирования пассивного канала системы аварийного расхолаживания реакторной установки, а также для обеспечения мокрого хранения парогенераторов.

Масса одной ёмкости составляет 3,2 тонны. Длина аппарата — 2,3 метра, диаметр — 1,1 м.

Ёмкости гидроаккумуляторов предназначены для хранения запаса воды первого контура и подачи её в реактор давлением газа для охлаждения активной зоны при разгерметизации этого контура.

Данное оборудование также используется в качестве компенсатора давления при работе реакторной установки на мощности и при работе системы безотходной технологии.

Масса одной ёмкости гидроаккумулятора составляет 6,8 тонны. Длина — 4,4 метра, диаметр — 1,1 м.

Центральные обечайки ёмкостей гидроаккумуляторов изготовлены из легированной теплоустойчивой стали, обладающей высокой прочностью и большим сопротивлением к радиационному охрупчиванию.

С целью защиты данного оборудования от коррозии и увеличения срока эксплуатации специалисты ЗиО-Подольска алюминизировали поверхности, применив способ газопламенного напыления.

В качестве напыляемого материала применяется алюминиевая проволока. Она подаётся в струю газового пламени, расплавляется в ней и сильным потоком газа в виде мелких частиц переносится на поверхность обрабатываемой детали. Частицы алюминия налипают и образуют слой толщиной 300 микрометров. Это покрытие должно обеспечить защиту оборудования от коррозии на 50 лет.

В настоящее время ПАО «ЗиО-Подольск» продолжает изготовление двух реакторов силовой установки «РИТМ-200» для атомохода «Урал».