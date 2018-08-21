Добавить статью
Производство

Концерн «Калашников» выпустил электромобиль для гражданского рынка

  •  © s.auto.drom.ru

Промышленный концерн «Калашников» (бывший «Ижмаш», входит в состав корпорации «Ростех») представил электромобиль для гражданского рынка. Новинку показали на форуме «Армия-2018», она называется Иж UV-4. UV-4 является развитием электромобиля Ovum, несколько экземпляров которого концерн поставил московской полиции. По сравнению с Ovum гражданский электромобиль имеет удлиненный кузов и четырех-, а не двухместный салон.

У UV-4 — каркасно-панельная конструкция кузова, несущая рама сварена из стальных труб, а наружные панели сделаны из пластика. Дверей у машины нет. Длина — 3,4 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,7 м. UV-4 оснащен электродвигателем мощностью 50 кВт (68 л.с.), он обеспечивает максимальную скорость до 80 км/ч. Снаряженная масса электрокара — 650 кг. Машина оснащена литий-железо-фосфатными батареями, запас хода на одной зарядке — до 150 км.

Пресс-служба «Калашникова» отмечает, что электрокар прост в использовании и требует минимального обслуживания.

По какой цене планируется предлагать Иж UV-4, не сообщается.

  •  © s.auto.drom.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://news.drom.ru/62971.html

Калашников
  • Alexander V Alexander V
    21.08.1817:14:17

    Для полиции надо было как-то брутальней, чтоль делать. А то выглядит, как из детского мультика. Вместо уважения вызывает улыбку.

    Отредактировано: Alexander V~17:14 21.08.18
    #1062484
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    21.08.1817:15:48

    Понимаю когда продвигают современные технологии. А когда используют технологии «маска» это примитив.

    #1062486
  • Нет аватара VMichael
    21.08.1817:26:53

    Как-то это … не впечатляет. В Калашникове нечем заняться?

    #1062491
  • Нет аватара foxkeys
    21.08.1818:10:14

    Не понятна сфера применения этих изделий. Где-то во Флориде или, там, Калифорнии — оно может и нормально, без дверей кататься. А в России?

    В Москве только пять месяцев в году средняя температура выше 10 градусов. А по настоящему тепло, чтобы без дверей ездить — только 3 месяца. В Питере — еще хуже, там еще и сыро постоянно…

    Отредактировано: foxkeys~18:10 21.08.18
    #1062518
    • Alexander V Alexander V
      21.08.1818:34:22

      В парках наверное или зонах отдыха.

      #1062530
    • Mark Li
      21.08.1819:58:11

      Согласен с вами… Я живя в Калифорнии куплю эту машинку, если будет возможность… И то, когда дождь, или прохладные дни, я бы в ней никуда не поехал. А зачем она в Москве нужна? Там же иногда так холодно что порой челюсть сводит… Такая игрушка только вместо мопеда, на гольф клуб, какой нибудь завод где надо преодолевать большие дистанции, или еще что-то специфичное…

      Отредактировано: Mark Li~19:59 21.08.18
      #1062576
  • Сергей Игнатьев
    21.08.1818:24:49

    наши изобретатели как депутаты вв думе, лишь бы чего нито брякнуть и засветиться, типа работаем в поте лица. хоть бы одна инновация дошла до производства. только проекты никому не нужные.

    #1062523
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,