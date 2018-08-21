Концерн «Калашников» выпустил электромобиль для гражданского рынка

Промышленный концерн «Калашников» (бывший «Ижмаш», входит в состав корпорации «Ростех») представил электромобиль для гражданского рынка. Новинку показали на форуме «Армия-2018», она называется Иж UV-4. UV-4 является развитием электромобиля Ovum, несколько экземпляров которого концерн поставил московской полиции. По сравнению с Ovum гражданский электромобиль имеет удлиненный кузов и четырех-, а не двухместный салон.

У UV-4 — каркасно-панельная конструкция кузова, несущая рама сварена из стальных труб, а наружные панели сделаны из пластика. Дверей у машины нет. Длина — 3,4 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,7 м. UV-4 оснащен электродвигателем мощностью 50 кВт (68 л.с.), он обеспечивает максимальную скорость до 80 км/ч. Снаряженная масса электрокара — 650 кг. Машина оснащена литий-железо-фосфатными батареями, запас хода на одной зарядке — до 150 км.

Пресс-служба «Калашникова» отмечает, что электрокар прост в использовании и требует минимального обслуживания.

По какой цене планируется предлагать Иж UV-4, не сообщается.