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Детские сады и школы

В подмосковных Люберцах открыт новый корпус детского сада на 180 мест

  •  © riamo.ru

22 августа, в городском округе Люберцы открылся новый корпус детского сада комбинированного вида № 100 «Дюймовочка». Детский сад рассчитан на 8 групп (180 детей). В нем разместят три ясельные группы.

Застройщиком корпуса выступило ООО ИСК «Ареал». Стоимость проекта составила свыше 315 млн рублей. В саду есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, методический кабинет.

С ввододом в эксплуатацию нового корпуса и слияния территорий близлежащего детского сада № 26 и вновь построенного ДОУ было выполнено благоустройство участка с установкой новых теневых навесов на 13 групп, обустройство общей спортивной площадки и озеленение территории.

  •  © lubertsyriamo.ru
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https://riamo.ru/article/307204/novyj-korpus-detsada-na-180-mest-torzhestvenno-otkryli-v-lyubertsah.xl

Московская область, новый детсад
  • влад777 влад777
    22.08.1819:54:00

    Это фото чертовски похоже на детский сад в Реутово.

    Отредактировано: влад777~20:02 22.08.18
    #1062996
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