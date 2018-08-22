В подмосковных Люберцах открыт новый корпус детского сада на 180 мест

22 августа, в городском округе Люберцы открылся новый корпус детского сада комбинированного вида № 100 «Дюймовочка». Детский сад рассчитан на 8 групп (180 детей). В нем разместят три ясельные группы.

Застройщиком корпуса выступило ООО ИСК «Ареал». Стоимость проекта составила свыше 315 млн рублей. В саду есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, методический кабинет.

С ввододом в эксплуатацию нового корпуса и слияния территорий близлежащего детского сада № 26 и вновь построенного ДОУ было выполнено благоустройство участка с установкой новых теневых навесов на 13 групп, обустройство общей спортивной площадки и озеленение территории.