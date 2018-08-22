Росэлектроника приступает к серийному производству машин разминирования

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступает к серийному производству машин дистанционного разминирования (МДР) «Листва». МДР оснащена системой на основе электромагнитных и индукционных средств, способных на расстоянии до 100 метров находить и ликвидировать взрывные устройства.

Машина представляет собой первую подобную разработку в России, недавно завершила госиспытания и демонстрируется в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».

При обнаружении мин, оборудованных электронными элементами, разминирование происходит с помощью СВЧ-излучателя. Излучение «сжигает» электронику взрывного устройства, что приводит боеприпас в негодность. Если обнаруживается мина нажимного действия, экипаж, в состав которого входят саперы, принимает решение о контролируемом подрыве или разминировании боеприпаса.

МДР «Листва», разработанная входящим в «Росэлектронику» Краснодарским приборным заводом «Каскад», может быть использована в качестве головной машины разминирования в колоннах бронированной техники, инженерных войск, а также для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.

«Машина создана в интересах Ракетных войск стратегического назначения специально для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования ракетных комплексов, таких как „Тополь“, „Тополь-М“ и „Ярс“. Однако фактически сфера ее возможного применения гораздо шире. „Листва“ может защищать мотострелковые подразделения, бронетехнику, автомобильные колонны на марше. Задача МДР — обследование дорог, поиск, разминирование или уничтожение боеприпасов. Машина оснащена комплексом специального радиоэлектронного оборудования, которое позволяет обнаруживать мины на расстоянии до 100 метров», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Для нейтрализации кустарных взрывных устройств, изготовленных с помощью мобильных телефонов и пейджеров, МДР «Листва» способна излучать радиосигналы на частотах, свойственных гражданской электронике. Благодаря этому подрыв боеприпаса происходит на безопасном расстоянии, когда мина попадает в зону действия излучателей машины разминирования.

«Листва» успешно прошла государственные испытания и доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским и Тагильским ракетными соединениями, оснащенными подвижными ракетными комплексами «Ярс».