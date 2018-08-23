Концерн «Автоматика» представил оружие против дронов

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2018» продемонстрировал свою разработку — радиоэлектронное ружье «Пищаль», предназначенное для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Предприятие в начале следующего года планирует начать его серийные поставки.

Переносной комплекс «Пищаль» предназначен для подавления систем навигации и связи беспилотников. Оружие весит 3 кг, работает в диапазоне частот от 600 до 6000 МГц и может эффективно применяться на дальности более 2 км. Во время испытаний «Пищаль» справилась более чем с 20 налетами беспилотников.

Концерн в инициативном порядке разработал полный комплект многофункциональных средств борьбы с БПЛА. Помимо переносной «Пищали» в линейку входят также комплексы в мобильном («Сапсан») и стационарном («Таран») исполнении. Каждый из них включает подсистемы обнаружения и сопровождения дронов, радиоэлектронного воздействия на их каналы связи и управления, возможность передачи целеуказаний средствам огневого поражения и др.

Разработанные комплексы прошли предварительные испытания в интересах ФСБ, Минобороны, Национальной гвардии Российской Федерации и получили положительные оценки.

Большинство из разработок концерна не имеют аналогов в России и за рубежом. Технические средства прошли испытания и имеют сертификаты соответствующих органов.