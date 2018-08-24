В ТУСУРе собрали обучающего робота на основе отечественных микроконтроллеров

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники собрали обучающего робота из конструктора собственной разработки с использованием чипа отечественной компании «Миландр».

Обучающий робот выполняет все базовые задачи робототехники: к нему можно подсоединить весь спектр датчиков, разработанный к настоящему времени. Это датчики газа, влажности, температуры, расстояния и многие другие. На его основе также возможно создать робота для соревнований, который будет следовать по линии, проходить по лабиринту, обходить препятствия или играть в футбол.

В ТУСУРе обучающий робот на отечественной элементной базе тестируется в магистратуре, используется студентами в проектном обучении, а также школьниками на курсах, которые проводит STEM-центр вуза.

«В этом году мы специально организовали экспериментальный курс программирования микроконтроллеров на электронных компонентах: плате и чипе отечественного производства, — говорит руководитель STEM-центра, доцент факультета безопасности ТУСУРа Юлия Лобода. — Обычно на курсах по робототехнике в российских школах и университетах конструируются простейшие роботы на основе Lego и Arduino, дальше развития нет, а студентам и даже школьникам для программирования более сложных вещей этих платформ недостаточно».

Отечественные чипы компании «Миландр» и платы, выполненные на этих чипах томской компанией INTEC, в ходе тестирования на обучающем роботе в ТУСУРе показали большую точность и быстродействие в сравнении с зарубежными аналогами, а также возможность большего количества подключений.

«Электронные компоненты с такими параметрами могут одинаково хорошо использоваться как в простом мобильном роботе, так и в любой серьёзной установке — для автоматизации процессов на производстве, создания систем умного дома, Интернета вещей, — говорит Юлия Лобода. — Конечно, они больше ориентированы на школьников старших классов или студентов, поскольку это уже переход на профессиональные платы, здесь повышается сложность программирования».

Она подчеркнула, что в качестве обучающей системы для школьников чипами и платами отечественного производства уже заинтересовались томские школы.

Индустриальный партнёр ТУСУРа АО «ПКК Миландр» (Москва) — ведущая российская компания-разработчик и производитель микроэлектронной элементной базы. Вуз и компания выполняют ряд совместных проектов. В 2015 году ТУСУР и «Миландр» открыли в университете Центр системного проектирования, в 2016 году в университете была создана базовая кафедра компании — кафедра микроэлектроники, информационных технологий и управляющих систем.

Компании INTEC, вышедшая из студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа, реализует проекты в области приборостроения, разработки программных комплексов, спутниковой навигации, организации связи с мобильными объектами, специализированных измерительных систем для российских и зарубежных заказчиков.