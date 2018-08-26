Росатом начал загрузку ядерного топлива на четвёртом энергоблоке Тяньваньской АЭС в Китае

25 августа 2018 года в 19:20 (14:20 мск) первая топливная кассета загружена в активную зону реактора энергоблока № 4 Тяньваньской АЭС в Китае. Всего в реактор четвёртого энергоблока станции загрузят 163 тепловыделяющие сборки.

Загрузка ядерного топлива означает начало этапа физического пуска энергоблока. Следующим этапом станет энергопуск с дальнейшим подключением к энергосети Китая.

Вторая очередь Тяньваньской АЭС (третий и четвертый энергоблоки) сооружаются при содействии АСЭ (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»). В настоящее время на Тяньваньской АЭС работают три энергоблока ВВЭР-1000, сооруженные по российскому проекту.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (1,2 энергоблоки) состоялся в 2007 году. Энергопуск блока № 3 Тяньваньской АЭС был осуществлен в декабре 2017 года.