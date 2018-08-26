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Производство

«Геомаш» выпустила новую модификацию ПБУ-2-314 на 2-х осном КАМАЗе

  •  © geomash.ru

компания «Геомаш» выпустила новую модификацию ПБУ-2-314 на 2-х осном КАМАЗе. При сохранении своих технических характеристик буровая установка имеет несомненное преимущество в маневренности при работах в условиях плотной городской застройки.

Буровая установка ПБУ-2 с механическим приводом подвижного вращателя — предназначена для решения задач при инженерно-геологических изысканиях и реализовывает все технологии бурения с отбором проб грунта, а также позволяет осуществлять статическое и динамическое зондирование грунтов (при условии монтажа навесного оборудования УДЗ — устройство динамического зондирования грунтов).

  •  © geomash.ru
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https://www.geomash.ru/media-center/news/a_new_modification_of_pbu_2_at_the_biaxial_kamaz/

Геомаш, ПБУ-2-314
  • Герман Мальцев Герман Мальцев
    27.08.1809:04:49

    Покрасить бы получше не мешало. Выглядит убого, а это для продаж плохо. Недостаточно делать технически качественный продукт. Нужно еще думать как это выглядит.

    #1064303
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