компания «Геомаш» выпустила новую модификацию ПБУ-2-314 на 2-х осном КАМАЗе. При сохранении своих технических характеристик буровая установка имеет несомненное преимущество в маневренности при работах в условиях плотной городской застройки.

Буровая установка ПБУ-2 с механическим приводом подвижного вращателя — предназначена для решения задач при инженерно-геологических изысканиях и реализовывает все технологии бурения с отбором проб грунта, а также позволяет осуществлять статическое и динамическое зондирование грунтов (при условии монтажа навесного оборудования УДЗ — устройство динамического зондирования грунтов).