Вечерняя «Ласточка» начала курсировать между Псковом и Санкт-Петербургом

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С 24 августа началось движение второй, вечерней, пары скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург.

Запуск вечерней пары «Ласточки» осуществился в рамках договоренности врио администрации Псковской области и руководства ОАО «РЖД» в целях развития межрегионального сообщения.

В схеме движения были учтены пожелания жителей поселка Плюсса и введена еще одна остановка поезда в этом районном центре. Таким образом, «Ласточка» будет следовать по маршруту с остановками в Плюссе, Стругах Красных, Луге и Гатчине.

Помимо этого продолжаются переговоры с ОАО «РЖД» по сокращению времени движения поезда на 15 минут.

Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20:15 и прибывать в Псков в 23:45. Отправление поезда из Пскова также будет ежедневным в 18:05 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 21:35. Продажа билетов уже открыта.

Утренняя пара поездов отправляется с Балтийского вокзала Северной столицы в 6:55, из Пскова — в 6:00. Пассажирам доступны базовый туристический, эконом- и бизнес-классы. В августе билеты на «Ласточку» будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: 360 рублей, 432 рубля и около 1,5 тысячи рублей соответственно. В будущем стоимость проезда будет формироваться в зависимости от времени до отправки поезда и спроса пассажиров на выбранный рейс. На маршруте действует система льгот и скидок.