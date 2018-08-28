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Города и сёла России

Магадан с высоты: суровый город у моря

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Магадан — город-порт расположенный почти в 7000 км от Москвы, на берегу бухт Нагаева и Гертнера Охотского моря. У большинства россиян это место ассоциируется с ГУЛАГом и песнями Михаила Круга. Однако, помимо лагерей, Магаданская область славится золотодобычей и рыбным промыслом.

1. В 1929 году в связи освоением золотых месторождений на берегу бухты началось строительство посёлка Магадан. Небольшой населённый пункт быстро разрастался и спустя 10 лет получил городской статус.

  •  © img.geliophoto.com
2. Магадан известен своей непростой историей. В 1932 году здесь был образован Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь. Его заключённые стали основной рабочей силой для промышленного освоения Колымы. Они работали в шахтах, строили заводы, электростанции и автомобильные дороги. Севвостлаг просуществовал до 1951 года.
  •  © img.geliophoto.com
3. Сегодня Магадан — логистический, промышленный и культурный центр области. С каждым годом сюда приезжает всё больше туристов, чтобы познакомиться с историческим наследием Колымы и полюбоваться заповедной красотой северных просторов.
  •  © img.geliophoto.com
4. Соборная площадь — главное место для проведения городских праздников, концертов и общественных мероприятий.
  •  © img.geliophoto.com
5. Свято-Троицкий собор — крупнейший на Дальнем Востоке православный храм. Его высота составляет 70 метров.
  •  © img.geliophoto.com
6. На нынешней Соборной площади (ранее она носила имя Ленина) во времена СССР начинали строить Дом Советов, однако в 1985 году девятиэтажный проект был заброшен. Оставшийся металлический каркас недостроенного здания стал основой несущих конструкций Свято-Троицкого собора.
  •  © img.geliophoto.com
7. Проспект Ленина — главная улица города. Она пересекает весь город с юга на север и замыкается сопками. Проспект озеленён лиственницами, высаженными еще в 1954 году.
  •  © img.geliophoto.com
8. Пересечение проспекта Ленина и улицы Портовая.
  •  © img.geliophoto.com
9. Дом со шпилем считается одним из символов Магадана. Его построили японские военнопленные в 1947 году по проекту ссыльного архитектора Александра Лепковского. В те времена этот 22-квартирный дом длиной 215 метров был самым большим в городе.
  •  © img.geliophoto.com
10. Из-за слабой транспортной доступности в Магадане практически никогда не угоняют автомобили. Их невозможно вывезти из города, так как на единственной ведущей в основную часть России дороге много полицейских постов.
  •  © img.geliophoto.com
11. Местные жители в шутку называют проспект Ленина (бывшее Колымское шоссе) самой длинной улицей мира. На городском проспекте от телевышки начинается отсчёт Колымской трассы протяжённостью 2 тысячи километров.
  •  © img.geliophoto.com
12. Одна из визитных карточек Магадана — дом с часами. Жилая пятиэтажка сталинской постройки в 1940-е годы была самым большим и высоким зданием на Колыме. Башенку надстроили позже — в 50-е, а часы появились в 60-е. Каждый час они играют мелодию из песни «Колымская трасса».
  •  © img.geliophoto.com
13. Комсомольская площадь, в центре которой расположена старая телевышка.
  •  © img.geliophoto.com
14. Телевышка появилась на этом месте в июне 1957 года, причём все необходимые работы провели удивительно быстро. Коллективы магаданских заводов за две недели изготовили конструкции мачты, а на монтаж ушла всего одна ночь. Почти 10 лет на башне размещали баннеры, которые раздражали многих горожан. В 2016 году власти решили очистить исторический центр от рекламных конструкций и сняли щиты с телевышки.
  •  © img.geliophoto.com
15. Побережье бухты Нагаева. Передний маяк навигационного створа. В паре с задним маяком, расположенным на расстоянии 350 метров от береговой черты, он указывает безопасное направление для движения судна. Когда мореплаватель видит, что чёрная полоса на одной башне совпадает по вертикали с такой же полосой на второй, он может двигаться к берегу по этому курсу.
  •  © img.geliophoto.com
16. Причал, сохранившийся со времён ГУЛАГа — заключённые прибывали сюда на пароходах из Владивостока, Находки и Ванино.
  •  © img.geliophoto.com
17. Здание мэрии Магадана.
  •  © img.geliophoto.com
18. Центральный сквер, который теперь называется сквер Победы, во времена ГУЛАГа был первым местом, куда приводили заключённых с пирса. После они попадали в перевалочный пункт, с которого ссыльных отправляли по лагерям.
  •  © img.geliophoto.com
19. Гостиница «ВМ-Центральная» — самая большая гостиница в Магадане.
  •  © img.geliophoto.com
20. Парк культуры и отдыха открылся в 1935 году — ещё до того, как Магадан получил статус города. Сначала это был лишь слегка облагороженный кусочек тайги.
  •  © img.geliophoto.com
21. Несмотря на то, что персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя» назвал Магадан «солнечным городом», на самом деле климат здесь достаточно суровый и непредсказуемый. Из-за близости к Охотскому морю в Магадане почти всегда дуют холодные ветра, которые периодически сменяются густыми туманами. Летом температура редко поднимается выше +16 °C. Зимой в городе стоят морозы до −30 °C.
  •  © img.geliophoto.com
22. По сравнению с мегаполисами и крупными промышленными центрами в Магадане довольно чистый воздух. Город окружён хвойными лесами и с двух сторон омывается морем. К тому же, здесь не так много транспорта, что заметно сказывается на экологии.
  •  © img.geliophoto.com
23. Улица Портовая — одна из старейших в городе. Её проложили в 1932 году как продолжение Колымского шоссе в сторону бухты Нагаева. Вскоре там соорудили первый причал морского порта, который и дал название улице. Слева от неё — микрорайон Моргородок, справа — Нагаево.
  •  © img.geliophoto.com
24. Скульптурная композиция «Время» в виде мамонта в натуральную величину — главная достопримечательность Морского сквера на берегу бухты Нагаева. Изображение вымершего животного собрано из металлических деталей разных механизмов — по замыслу скульптора Юрия Руденко, это должно символизировать связь времён. Ржавея от морского бриза, скульптура становится рыжевато-бурой, как шерсть мамонта, а установленные внутри специальные элементы при дуновении ветра издают звук, напоминающий рёв животного.
  •  © img.geliophoto.com
25. Вид на улицы Полярную, Билибина и Коммуны, названную так в честь первого в Магадане молодёжного общежития — комсомольской бытовой коммуны. В начале 1933 года она была торжественно открыта в одном из двадцати двухэтажных сборно-щитовых домов, которые доставили в бухту Нагаева на пароходах в разобранном виде.
  •  © img.geliophoto.com
26. Магаданский морской рыбный порт. Прилегающая к магаданскому побережью часть Охотского моря считается самым рыбным местом на всём Дальнем Востоке. Здесь активно добывают сельдь, треску, палтуса, крабов и северных креветок.
  •  © img.geliophoto.com
27. Затонувшее судно «Нева». Эта ремонтная плавучая база потерпела крушение в акватории рыбного порта ещё в 1999 году, но её до сих пор не могут поднять и утилизировать несмотря на соответствующее решение суда.
  •  © img.geliophoto.com
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https://gelio.livejournal.com/235835.html

магдан, колыма, дальний восток
  • exhausted1987 exhausted1987
    28.08.1810:05:50

    Симпатичный городок. Последние пару лет депопуляция сменилась скромным ростом населения, хороший знак.

    #1064634
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