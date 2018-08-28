Магадан с высоты: суровый город у моря

Магадан — город-порт расположенный почти в 7000 км от Москвы, на берегу бухт Нагаева и Гертнера Охотского моря. У большинства россиян это место ассоциируется с ГУЛАГом и песнями Михаила Круга. Однако, помимо лагерей, Магаданская область славится золотодобычей и рыбным промыслом.

1. В 1929 году в связи освоением золотых месторождений на берегу бухты началось строительство посёлка Магадан. Небольшой населённый пункт быстро разрастался и спустя 10 лет получил городской статус.

Магадан известен своей непростой историей. В 1932 году здесь был образован Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь. Его заключённые стали основной рабочей силой для промышленного освоения Колымы. Они работали в шахтах, строили заводы, электростанции и автомобильные дороги. Севвостлаг просуществовал до 1951 года.Сегодня Магадан — логистический, промышленный и культурный центр области. С каждым годом сюда приезжает всё больше туристов, чтобы познакомиться с историческим наследием Колымы и полюбоваться заповедной красотой северных просторов.Соборная площадь — главное место для проведения городских праздников, концертов и общественных мероприятий.Свято-Троицкий собор — крупнейший на Дальнем Востоке православный храм. Его высота составляет 70 метров.На нынешней Соборной площади (ранее она носила имя Ленина) во времена СССР начинали строить Дом Советов, однако в 1985 году девятиэтажный проект был заброшен. Оставшийся металлический каркас недостроенного здания стал основой несущих конструкций Свято-Троицкого собора.Проспект Ленина — главная улица города. Она пересекает весь город с юга на север и замыкается сопками. Проспект озеленён лиственницами, высаженными еще в 1954 году.Пересечение проспекта Ленина и улицы Портовая.Дом со шпилем считается одним из символов Магадана. Его построили японские военнопленные в 1947 году по проекту ссыльного архитектора Александра Лепковского. В те времена этот 22-квартирный дом длиной 215 метров был самым большим в городе.Из-за слабой транспортной доступности в Магадане практически никогда не угоняют автомобили. Их невозможно вывезти из города, так как на единственной ведущей в основную часть России дороге много полицейских постов.Местные жители в шутку называют проспект Ленина (бывшее Колымское шоссе) самой длинной улицей мира. На городском проспекте от телевышки начинается отсчёт Колымской трассы протяжённостью 2 тысячи километров.Одна из визитных карточек Магадана — дом с часами. Жилая пятиэтажка сталинской постройки в 1940-е годы была самым большим и высоким зданием на Колыме. Башенку надстроили позже — в 50-е, а часы появились в 60-е. Каждый час они играют мелодию из песни «Колымская трасса».Комсомольская площадь, в центре которой расположена старая телевышка.Телевышка появилась на этом месте в июне 1957 года, причём все необходимые работы провели удивительно быстро. Коллективы магаданских заводов за две недели изготовили конструкции мачты, а на монтаж ушла всего одна ночь. Почти 10 лет на башне размещали баннеры, которые раздражали многих горожан. В 2016 году власти решили очистить исторический центр от рекламных конструкций и сняли щиты с телевышки.Побережье бухты Нагаева. Передний маяк навигационного створа. В паре с задним маяком, расположенным на расстоянии 350 метров от береговой черты, он указывает безопасное направление для движения судна. Когда мореплаватель видит, что чёрная полоса на одной башне совпадает по вертикали с такой же полосой на второй, он может двигаться к берегу по этому курсу.Причал, сохранившийся со времён ГУЛАГа — заключённые прибывали сюда на пароходах из Владивостока, Находки и Ванино.Здание мэрии Магадана.Центральный сквер, который теперь называется сквер Победы, во времена ГУЛАГа был первым местом, куда приводили заключённых с пирса. После они попадали в перевалочный пункт, с которого ссыльных отправляли по лагерям.Гостиница «ВМ-Центральная» — самая большая гостиница в Магадане.Парк культуры и отдыха открылся в 1935 году — ещё до того, как Магадан получил статус города. Сначала это был лишь слегка облагороженный кусочек тайги.Несмотря на то, что персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя» назвал Магадан «солнечным городом», на самом деле климат здесь достаточно суровый и непредсказуемый. Из-за близости к Охотскому морю в Магадане почти всегда дуют холодные ветра, которые периодически сменяются густыми туманами. Летом температура редко поднимается выше +16 °C. Зимой в городе стоят морозы до −30 °C.По сравнению с мегаполисами и крупными промышленными центрами в Магадане довольно чистый воздух. Город окружён хвойными лесами и с двух сторон омывается морем. К тому же, здесь не так много транспорта, что заметно сказывается на экологии.Улица Портовая — одна из старейших в городе. Её проложили в 1932 году как продолжение Колымского шоссе в сторону бухты Нагаева. Вскоре там соорудили первый причал морского порта, который и дал название улице. Слева от неё — микрорайон Моргородок, справа — Нагаево.Скульптурная композиция «Время» в виде мамонта в натуральную величину — главная достопримечательность Морского сквера на берегу бухты Нагаева. Изображение вымершего животного собрано из металлических деталей разных механизмов — по замыслу скульптора Юрия Руденко, это должно символизировать связь времён. Ржавея от морского бриза, скульптура становится рыжевато-бурой, как шерсть мамонта, а установленные внутри специальные элементы при дуновении ветра издают звук, напоминающий рёв животного.Вид на улицы Полярную, Билибина и Коммуны, названную так в честь первого в Магадане молодёжного общежития — комсомольской бытовой коммуны. В начале 1933 года она была торжественно открыта в одном из двадцати двухэтажных сборно-щитовых домов, которые доставили в бухту Нагаева на пароходах в разобранном виде.Магаданский морской рыбный порт. Прилегающая к магаданскому побережью часть Охотского моря считается самым рыбным местом на всём Дальнем Востоке. Здесь активно добывают сельдь, треску, палтуса, крабов и северных креветок.Затонувшее судно «Нева». Эта ремонтная плавучая база потерпела крушение в акватории рыбного порта ещё в 1999 году, но её до сих пор не могут поднять и утилизировать несмотря на соответствующее решение суда.