РЖД тестируют мультимодальные перевозки из Японии в Россию через Транссибирскую магистраль

Российские железные дороги (РЖД) начали выполнять мультимодальные перевозки грузов из Японии в Россию через Транссибирскую магистраль в тестовом режиме.

Первый контейнер, оснащенный датчиками температуры, уровня влажности и вибрации, был отправлен 17 августа из порта Кобе до порта Восточный. Ориентировочная дата прибытия контейнера в пункт назначения (г. Химки) — 1 сентября. Таким образом, общее время пути составит 14 суток. Следующая отправка контейнеров из Японии в Россию запланирована на 31 августа из порта Йокогама.

Доставка по железной дороге осуществляется совместно с «Трансконтейнером».

Отмечается, что проект реализуется в соответствии с договоренностями РЖД и властей Японии об увеличении объема поставок японских товаров в мультимодальном сообщении через дальневосточные порты России и Транссиб.

http://www.rzdlog.ru/press/2138/