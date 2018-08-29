РЖД тестируют мультимодальные перевозки из Японии в Россию через Транссибирскую магистраль
Российские железные дороги (РЖД) начали выполнять мультимодальные перевозки грузов из Японии в Россию через Транссибирскую магистраль в тестовом режиме.
Первый контейнер, оснащенный датчиками температуры, уровня влажности и вибрации, был отправлен 17 августа из порта Кобе до порта Восточный. Ориентировочная дата прибытия контейнера в пункт назначения (г. Химки) — 1 сентября. Таким образом, общее время пути составит 14 суток. Следующая отправка контейнеров из Японии в Россию запланирована на 31 августа из порта Йокогама.
Доставка по железной дороге осуществляется совместно с «Трансконтейнером».
Отмечается, что проект реализуется в соответствии с договоренностями РЖД и властей Японии об увеличении объема поставок японских товаров в мультимодальном сообщении через дальневосточные порты России и Транссиб.
http://www.rzdlog.ru/press/2138/
- Великоросс
- 29.08.201817:45
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29.08.1817:45:26