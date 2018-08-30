Добавить статью
Космонавтика

В состав орбитальной группировки спутников ГЛОНАСС вошел новый аппарат

  •  © cdn4.tass.ru
Космический аппарат «Глонасс-М» номер 756 вошел в состав орбитальной группировки, следует из данных на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.

Спутник под номером 756 был запущен 17 июня этого года, датой ввода в систему значится 29 августа. Ранее сообщалось, что в составе группировки он должен заменить аппарат «Глонасс-М» номер 734. Ранее из системы были выведены два аппарата. Спутники под номерами 754 и 734 в данный момент проходят техническое обслуживание.

В апреле этого года стало известно, что аппарат номер 734 вышел из строя, на его восстановление ушел почти месяц. Гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (предприятие — изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов тогда сообщил ТАСС, что в составе группировки спутник будет работать до прибытия «Глонасса-М» номер 756. Сообщалось, что после ввода в группировку нового аппарата спутник номер 734 перейдет в орбитальный резерв. «Глонасс-М» номер 734 был запущен на орбиту в декабре 2009 года, в систему был введен в январе 2010 года.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 23 аппарата (номер 701 проходит летные испытания). При этом за пределами срока активного существования сейчас находятся 13 из 26 аппаратов группировки.

Ранее компания «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева" предложила госкорпорации «Роскосмос» запустить очередной спутник «Глонасс-М» в ноябре текущего года с космодрома Плесецк.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://tass.ru/kosmos/5504939

космонавтика
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    30.08.1813:19:09

    При этом за пределами срока активного существования сейчас находятся 13 из 26 аппаратов группировки.

    Печально… Как бы не повторилась ситуация середины 90-х, когда ударными темпами систему довели до штатной группировки, но стоило лишь несколько лет должным образом не проводить замену тех спутников, что находились на последнем издыхании, как орбитальная система начала быструю деградацию, ужавшись в 5 раз уже к началу 2000-х, полностью утратив способность выполнять работу по предназначению.

    Замечу, что спутники Глонасс-М не выпускают с 2015 года, наземные резервные запасы практически исчерпаны, осталось всего 4 единицы. А за гранью САС на орбите в 3 раза больше! Запускать по 1 спутнику в год для такой масштабной системы с довольно небольшим спутниковым САС — катастрофически мало.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~13:20 30.08.18
    #1065242
    • Нет аватара foxkeys
      30.08.1815:27:27

      Надо полагать, идет подготовка к переходу на новые «К2». В новостях было, что разработку таки завершили…

      Завершена разработка спутника нового поколения «Глонасс-К2"

      #1065271
      • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
        30.08.1815:46:41

        Надо полагать, идет подготовка к переходу на новые «К2». В новостях было, что разработку таки завершили…

        К1 с 2011 года до сих пор не вышел из стадии ЛКИ, на данный момент в экспериментальном режиме работает лишь один аппарат из двух запущенных за эти 7 лет. С К2 идут постоянные переносы вправо по причине запрета на поставку в РФ критически важных составляющих БРЭО двойного назначения.

        Тестоедов недавно вскользь упоминал, что в серию K2 пойдут не раньше середины 20-х годов. Первый спутник запустят только после 2021 года и еще несколько лет ЛКИ… Что к тому времени останется от нынешней и уже слегка потрепанной группировки Глонасс-М — боюсь предположить. Нельзя дважды наступать на одни и те же грабли.

         https://lenta.ru/news/2018/04/28/roscosmos/ 

        Отредактировано: Дмитрий Гунин~15:49 30.08.18
        #1065274
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,