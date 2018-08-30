В состав орбитальной группировки спутников ГЛОНАСС вошел новый аппарат

Космический аппарат «Глонасс-М» номер 756 вошел в состав орбитальной группировки, следует из данных на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.

Спутник под номером 756 был запущен 17 июня этого года, датой ввода в систему значится 29 августа. Ранее сообщалось, что в составе группировки он должен заменить аппарат «Глонасс-М» номер 734. Ранее из системы были выведены два аппарата. Спутники под номерами 754 и 734 в данный момент проходят техническое обслуживание.

В апреле этого года стало известно, что аппарат номер 734 вышел из строя, на его восстановление ушел почти месяц. Гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (предприятие — изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов тогда сообщил ТАСС, что в составе группировки спутник будет работать до прибытия «Глонасса-М» номер 756. Сообщалось, что после ввода в группировку нового аппарата спутник номер 734 перейдет в орбитальный резерв. «Глонасс-М» номер 734 был запущен на орбиту в декабре 2009 года, в систему был введен в январе 2010 года.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 23 аппарата (номер 701 проходит летные испытания). При этом за пределами срока активного существования сейчас находятся 13 из 26 аппаратов группировки.

Ранее компания «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева" предложила госкорпорации «Роскосмос» запустить очередной спутник «Глонасс-М» в ноябре текущего года с космодрома Плесецк.