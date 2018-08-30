ЧТЗ поставил Росатому защищенный от радиации бульдозер

Челябинский тракторный завод (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) отгрузил партию бульдозеров Б14 Сибирскому химическому комбинату, находящемуся в структуре Росатома. Предприятие победило в трех разных тендерах, поэтому поставки осуществлялись поэтапно.

Все агрегаты по требованию заказчика оснащены кондиционерами и дополнительными отопителями в кабине. На каждом из них установлена розетка для запуска стартера от внешнего источника тока. Еще на тракторах стоят гусеницы шире стандартных — 690 вместо 560 миллиметров шириной. Они лучше держат бульдозер на слабонесущих грунтах.

У последнего из этой партии трактора, отправленного в город Северск, будет еще одна приметная опция — его защитят от радиации. Получателем машины стала специализированная компания, с которой сотрудничает Росатом. Она-то и выполнит необходимые работы.

Это не первый случай, когда бульдозеры ЧТЗ выходят на свою службу облаченными в соответствующие защитные «костюмы». В конце 80-х годов прошлого столетия сами тракторостроители отправляли «на борьбу с радиацией» два типа своих защищенных машин — Б-170 и ДЭТ-250. Они использовались для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На кабины этих агрегатов тогда устанавливали особые стекла, навешивали свинцовые панели, которые защищали операторов. Излучение для них после такой «реконструкции» уменьшалось более чем в 70 раз.

«Поставленная нашим заводом техника будет задействована на бульдозерных работах в технологическом цикле Сибирского химкомбината. Для этого были нужны мощные агрегаты класса тяги 15 тонн. Поскольку химкомбинат — объект режимный, наши специалисты не будут иметь доступа к этим тракторам. Потребитель самостоятельно вводит их в эксплуатацию. Со своей же стороны мы тщательно следили за качеством изготовления машин для атомщиков, и первый бульдозер, который уже прибыл на место и приступил к работе, не доставил хлопот эксплуатационникам», — отмечает начальник отдела продаж заводской службы сбыта Алексей Землянский.