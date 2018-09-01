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Детские сады и школы

Новый образовательный центр на Северо-западе Челябинска принял первых учеников

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1 сентября открыт новый образовательный центр № 4 в микрорайоне «Ньютон» города Челябинска.

В состав образовательного центра № 4 входят здания детского сада и школы. В декабре 2018 года планируется открыть второй детский сад, также началось строительство здания третьего детского сада. На сегодняшний день детский сад «Яблочко» образовательного центра № 4 уже посещает 275 воспитанников. Новая школа рассчитана на 1100 человек.

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https://31tv.ru/novosti/shkola-budushhego-novyj-obrazovatelnyj-centr-na-severo-zapade-cheljabinska-prinjal-pervyh-uchenikov.html/

новая школа, Челябинская область
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