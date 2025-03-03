Автозавод «Урал» начал выпуск нового грузовика «Урал-80»

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Самый первый опытный образец нового автомобиля удалось выпустить под занавес прошлого года, а сейчас готов новый экземпляр, в котором учтены замечания испытателей. И хотя новинка имеет капотную компоновку, её часто называют преемником «Шишиги», то есть советского бескапотника ГАЗ-66, который славился своей проходимостью, энерговооружённостью и манёвренностью.

Как стало известно редакции Quto, машина оснащена кабиной от «Урала Next» (аналогичные модули применяются на «Газели Next», «Газоне Next» и «Садко Next»), но отличается оригинальным оперением — моторный отсек удалось укоротить, так как под капотом скрывается более компактный двигатель.

Вместо 6-цилиндрового ЯМЗ-536 модели полагается рядная «четвёрка» ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с. Грузоподъемность компактной новинки — 4 тонны. Она оснащена системой полного привода, притом ведущие мосты являются собственной разработкой миасского автозавода.

Предполагается, что двухосный грузовик повышенной проходимости, в первую очередь, заинтересует МЧС, которым нужен пожарный автомобиль уменьшенных габаритов. От двухосного «Урала Next» машина отличается увеличенной грузоподъемностью и улучшенной манёвренностью.

© s.auto.drom.ru

© ufocar.ru

© s.auto.drom.ru

https://news.at...ural-80-487890/

https://ufocar.ru/

https://news.dr...m.ru/99131.html

фото: пресс-служба автозавода «Урал»

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