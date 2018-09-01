Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море

Двадцать шесть кораблей Военно-морского флота и более тридцати самолетов Воздушно-космических сил — в субботу Россия начала крупнейшие с советских времен учения в Средиземном море. Моряки и летчики в течение недели отработают десятки учебно-боевых задач по отражению атак с воздуха и моря, закрепят навыки борьбы с кораблями, подводными лодками и диверсионными группами условного противника.

По последним официальным данным, в Средиземном море на основе постоянного соединения ВМФ России в сжатые сроки сформирована мощная группировка кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Ее костяк составляют ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Вышний Волочек» и «Град Свияжск», а также дизельные подводные лодки проекта 636.3 «Колпино» и «Великий Новгород».

«Эссен» и «Григорович» присоединились к постоянной эскадре незадолго до учений — 25 августа. Это совсем новые корабли «адмиральской серии» — их передали флоту в 2016 году. Водоизмещение фрегатов — порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, могут автономно находиться в море до 30 суток. Вооружение — крылатые ракеты «Калибр», ракетный комплекс самообороны «Штиль-1», артиллерийская установка калибром 100 миллиметров, зенитная артиллерия и реактивная бомбовая установка. С апреля 2018-го в Средиземном море выполняет задачи сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый». В арсенале «сторожевика» ракетный комплекс «Уран» с 16 противокорабельными ракетами Х-35, противолодочным ракетно-торпедным комплексом «Водопад-НК», комплексом ПВО «Клинок» и артиллерийская установка. Кроме того, на борту базируется противолодочный вертолет Ка-27.

Флагман сформированной для учений группировки — ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», два года назад прошедший глубокую модернизацию. Вооружен 16 пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса «Вулкан», достающего цели на дальности до тысячи километров, несет почти сотню реактивных глубинных бомб и торпеды калибра 533 миллиметра. От атак с воздуха крейсер прикрыт зенитным ракетным комплексом С-300Ф «Форт» и шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630.

Кроме того, к маневрам привлечены стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, многофункциональные истребители Су-30СМ, корабельные Су-33 и самолеты военно-транспортной авиации. Экипажи кораблей совместно с самолетами потренируются в противолодочной борьбе и противовоздушной обороне, защите морских коммуникаций, противодействии пиратству и оказании помощи терпящему бедствие судну. В плане учений — практические ракетные и артиллерийские стрельбы.