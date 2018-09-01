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Детские сады и школы

Одной школой в Калуге стало больше

  •  © kaluga24.tv
В День знаний в микрорайоне Веснушки на Правобережье открылась новая школа на тысячу мест. В этом учебном году там, правда, будут учиться около 550 детей. 168 из них — первоклассники.В школе, получившей № 13, будет работать IТ-лицей, котором дети будут изучать программирование, компьютерный дизайн, IT-безопасность.

В здании оборудованы специализированные кабинеты для проведения уроков технологии, игровые комнаты, кабинеты оснащены современной мебелью, автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивными досками. Есть мобильный планетарий и интерактивная база электронных учебных пособий в библиотеке.Школа уже договорилась о сотрудничестве с калужскими предприятиями IT-кластера.

  •  © kaluga24.tv
  •  © nikatv.ru
  •  © nikatv.ru
  •  © nikatv.ru
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http://kaluga24.tv/odnoj-shkoloj-v-kaluge-stalo-bolshe/

Калужская область, новая школа
  • Human RS Human RS
    01.09.1821:21:29

    Все хорошо кроме отвратного фасада из серого силикатного кирпича в стиле СССР. Потому увы лично от меня минус новости.

    #1065957
    • Bizzz Bizzz
      01.09.1821:58:43

      соглашусь, такой фасад здания это преступление, внутри неплохо. Видимо в Калуге финансовые проблемы раз даже на облицовку денег нет.

      #1065963
      • Human RS Human RS
        01.09.1822:05:21

        С деньгами там все нормально, в данном случае это наглый пофигизм со стороны проектировщиков и чиновников утвердивших такой проект. Кстати, такая же фигня с новой школой в Белгороде:

         https://sdelanounas.ru/blogs/111494/ 

        •  © Фото из открытых источников

        Отредактировано: Human RS~22:05 01.09.18
        #1065965
    • Е.Юрий Е.Юрий
      02.09.1802:30:59

      Конечно фасад фасадом, но главное как там будут преподавать, и чтобы растились толковые ребята. Внутри все довольно симпатично.   

      #1066008
  • Нет аватара Solncevorot
    02.09.1800:19:48

    Ну силикатный и силикатный, что плохого?

    Тут плакат на стене приоритеты детям ставит какие-то гадкие: успех и личностный рост (знания не в счет). Такое чувство, будто содержание утверждали не педагоги, а адепты тренинговой секты.

    #1065992
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