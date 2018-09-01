Одной школой в Калуге стало больше

В День знаний в микрорайоне Веснушки на Правобережье открылась новая школа на тысячу мест. В этом учебном году там, правда, будут учиться около 550 детей. 168 из них — первоклассники.В школе, получившей № 13, будет работать IТ-лицей, котором дети будут изучать программирование, компьютерный дизайн, IT-безопасность.

В здании оборудованы специализированные кабинеты для проведения уроков технологии, игровые комнаты, кабинеты оснащены современной мебелью, автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивными досками. Есть мобильный планетарий и интерактивная база электронных учебных пособий в библиотеке.Школа уже договорилась о сотрудничестве с калужскими предприятиями IT-кластера.