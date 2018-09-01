Одной школой в Калуге стало больше
В здании оборудованы специализированные кабинеты для проведения уроков технологии, игровые комнаты, кабинеты оснащены современной мебелью, автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивными досками. Есть мобильный планетарий и интерактивная база электронных учебных пособий в библиотеке.Школа уже договорилась о сотрудничестве с калужскими предприятиями IT-кластера.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
01.09.1821:21:29
01.09.1821:58:43
01.09.1822:05:21
02.09.1802:30:59
02.09.1800:19:48