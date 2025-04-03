В Калуге открыли новое производство бесколлекторных электродвигателей

В Калуге открыли новое производство бесколлекторных электродвигателейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Калужской области состоялось торжественное открытие нового производства бесколлекторных электродвигателей, об этом сообщает Минпромторг. Производственная линия размещена в одном из цехов Калужского завода автомобильного электрооборудования, который является резидентом научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.
Новые бесколлекторные электродвигатели отличаются высокой эффективностью, надежностью и экологичностью. Эти характеристики делают их перспективным решением для применения в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, робототехнику и авиацию.
Открытие производства стало значимым событием для развития высокотехнологичных отраслей в регионе. Новое предприятие позволит обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем — от литейного производства до финишной обработки деталей. Это способствует укреплению технологического суверенитета страны и создает условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Bionysheva_Elena
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