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Bionysheva_Elena 03 апреля 2025, 10:55 135 Новые заводы и цеха

В Калуге открыли новое производство бесколлекторных электродвигателей

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В Калужской области состоялось торжественное открытие нового производства бесколлекторных электродвигателей, об этом сообщает Минпромторг. Производственная линия размещена в одном из цехов Калужского завода автомобильного электрооборудования, который является резидентом научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

Новые бесколлекторные электродвигатели отличаются высокой эффективностью, надежностью и экологичностью. Эти характеристики делают их перспективным решением для применения в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, робототехнику и авиацию.

Открытие производства стало значимым событием для развития высокотехнологичных отраслей в регионе. Новое предприятие позволит обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем — от литейного производства до финишной обработки деталей. Это способствует укреплению технологического суверенитета страны и создает условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.

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Источник: minpromtorg.gov.ru

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Калуга, Калужская область, бесколлекторные электродвигатели
  • Нет аватара mikr
    03.04.2511:57:01

    В настоящее время практически все бесколлекторные двигатели производятся на основе китайских неодимовых магнитов. Поэтому российское производство будет полностью зависеть от китайских поставок. А китайцы — сложные партнеры. Могут и тормознуть при определенном стечении обстоятельств.

    -

    России кране необходимо собственное производство редкоземельных магнитов. Теоретически такое возможно, поскольку сырье на территории имеется. Не хватает только современных технологий, которые должны обеспечивать экономическую целесообразность отечественного производства. А для этого нужны высокопродуктивные ученые, инженеры, рабочие…

    -

    ???

    #1299422
    • Нет аватара exVHM.ru
      03.04.2512:57:57

      Это правда. Возразить тут нечего. Столкнулись с этим когда движки для компрессоров начали делать. И самарийкобальтовые и неодимовые можно изготовить в России. Некоторые предприятия типа Эрга/вэлма, также некоторые университеты и исследовательские центры имеют линии для массового производства редкозмельных магнитов… Но нет спроса, нет доступного сырья, нет поддержки или протекции. Проще и девеле в Китае

      Отредактировано: exVHM.ru~12:59 03.04.25
      #1299426
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        03.04.2513:10:52

        Как я написал ниже — за дело взялся Росатом — дай Бог получится.

        На СуН тоже была про это новость.

        #1299429
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    03.04.2512:50:47

    "Росатом" построит производство постоянных редкоземельных магнитов в Глазове

    «Русатом МеталлТех», Министерство промышленности и торговли РФ и «Элемаш Магнит» подписали специальный инвестиционный контракт на строительство производства постоянных редкоземельных магнитов в Глазове. Об этом сообщает пресс-центр «Росатома».

    Новое предприятие займет площадь в 20 тыс. м². Постоянные магниты необходимы для производства электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок.

    «К 2028 году планируется выход на производственную мощность — 1 тыс. т магнитов в год на основе отечественной минеральной сырьевой базы. При этом существует перспектива расширения производства до 3 тыс. т после 2030 года», — отметил генеральный директор «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

    «Это будет первое в России крупнотоннажное производство, основанное на сухой технологии, которая позволит изготавливать магнитную продукцию высоких марок с минимальными издержками. Гидрометаллургические переделы обеспечат возврат технологических отходов в производственный процесс, тем самым замкнут технологический цикл», — подчеркнул генеральный директор «Элемаш Магнит» Валентин Фетисов.

    Для нового производства потребуются специализированные кадры. Уже сейчас «Росатом» ввел дополнительные меры поддержки для студентов Глазовского политехнического колледжа.

    https://strana-...oizvodstvo-pos/

    #1299424
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