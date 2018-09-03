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Спортивные объекты

В Санкт-Петербурге, в СЗГМУ им. И.И. Мечникова открылся спортивный комплекс с бассейном

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В одном из крупнейших вузов города — Северо-Западном Государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова состоялось открытие физкультурно-спортивного комплекса, включающего бассейн и зал для занятий физкультурой. Это событие стало настоящим праздником для студентов и сотрудников университета.

Бассейн спортивного комплекса с 6-ю дорожками для плавания располагает нержавеющей чашей, оснащен современным оборудованием, включающим систему очистки воды с использованием ульрафиолета и приспособлен к возможностям маломобильных групп населения.

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https://spbdnevnik.ru/news/2018-09-02/novyy-basseyn-v-universitete-mechnikova-stanet-tsentrom-zdorovogo-obraza-zhizni

Санкт-Петербург, 500 бассейнов
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