В Ленинском районе Московской области открылись три новых детских сада на 840 мест
Новый детский сад № 28 «Иванушка» в жилом комплексе «Пригород Лесное» в сельском поселении Молоковское.
Детский сад «Иванушка» — самый большой из открывшихся в Ленинском районе, его будут посещать 360 детей — 15 групп.
Здание садика построено по индивидуальному проекту и выполнено в форме полукруга, от которого отходят лучи-дорожки. В дизайне фасада игровых и спортивных площадок использованы яркие цвета, а интерьер на каждом этаже включает в себя тематическое оформление и даже роспись стен.
Отдельное внимание архитекторы уделили идее жилого комплекса, которая отражена в его названии — «Пригород Лесное». Одну из сторон детского сада украшает большое дерево, тема природы также перекликается в оформлении коридоров и холлов.
Прогулочные веранды для 15 групп имеют красочное современное резиновое покрытие, оборудованы малыми архитектурными формами. В здании детского сада, кроме музыкального и физкультурного залов, групповых помещений и помещений для дополнительных занятий, на 2 этаже имеется компьютерный класс для занятий с детьми дошкольного возраста по овладению первичными навыками компьютерной грамотности. В детском саду также планируется создание групп для детей с 2 до 3 лет.
https://pro-vidnoe.ru/new...tkroyut-v-munitsipalitete
http://vidnoeinform.ru/news/6333
Второй корпус детсада № 2 «Колобок» в микрорайоне Купелинка
Новый корпус сада рассчитан на 140 мест — 6 групп.
В нем имеются просторные музыкальный и спортивные залы, помещения для дополнительных занятий, уютные большие холлы. На территории установлены прогулочные веранды по числу групп, малые игровые формы. Снаружи детский сад украшен витражными окнами.
Новый детский сад № 7 «Бобренок» в жилом комплексе «Восточное Бутово» деревни Боброво Булатниковского сельского поселения.
Детский сад рассчитан на 340 мест — 18 групп.
В здании детского сада размещены два физкультурных и два музыкальных зала, зал для занятий хореографией, ИЗО-студия, кабинеты логопеда и педагога-психолога, прачечная.
В учреждении планируется открытие не менее двух групп для детей ясельного возраста.
Прилегающая территория оборудована спортивными и игровыми комплексами, здесь установлены теневые навесы, проложены пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники.