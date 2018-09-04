В Ленинском районе Московской области открылись три новых детских сада на 840 мест

Новый детский сад № 28 «Иванушка» в жилом комплексе «Пригород Лесное» в сельском поселении Молоковское.

Детский сад «Иванушка» — самый большой из открывшихся в Ленинском районе, его будут посещать 360 детей — 15 групп.

Здание садика построено по индивидуальному проекту и выполнено в форме полукруга, от которого отходят лучи-дорожки. В дизайне фасада игровых и спортивных площадок использованы яркие цвета, а интерьер на каждом этаже включает в себя тематическое оформление и даже роспись стен.

Отдельное внимание архитекторы уделили идее жилого комплекса, которая отражена в его названии — «Пригород Лесное». Одну из сторон детского сада украшает большое дерево, тема природы также перекликается в оформлении коридоров и холлов.

Прогулочные веранды для 15 групп имеют красочное современное резиновое покрытие, оборудованы малыми архитектурными формами. В здании детского сада, кроме музыкального и физкультурного залов, групповых помещений и помещений для дополнительных занятий, на 2 этаже имеется компьютерный класс для занятий с детьми дошкольного возраста по овладению первичными навыками компьютерной грамотности. В детском саду также планируется создание групп для детей с 2 до 3 лет.

https://pro-vidnoe.ru/new...tkroyut-v-munitsipalitete

http://vidnoeinform.ru/news/6333

Второй корпус детсада № 2 «Колобок» в микрорайоне Купелинка

Новый корпус сада рассчитан на 140 мест — 6 групп.

В нем имеются просторные музыкальный и спортивные залы, помещения для дополнительных занятий, уютные большие холлы. На территории установлены прогулочные веранды по числу групп, малые игровые формы. Снаружи детский сад украшен витражными окнами.

Новый детский сад № 7 «Бобренок» в жилом комплексе «Восточное Бутово» деревни Боброво Булатниковского сельского поселения.

Детский сад рассчитан на 340 мест — 18 групп.

В здании детского сада размещены два физкультурных и два музыкальных зала, зал для занятий хореографией, ИЗО-студия, кабинеты логопеда и педагога-психолога, прачечная.

В учреждении планируется открытие не менее двух групп для детей ясельного возраста.

Прилегающая территория оборудована спортивными и игровыми комплексами, здесь установлены теневые навесы, проложены пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники.