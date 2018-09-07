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Дорожное строительство

В 2018 году на Сахалине выполнили «перешивку» более 50 км пути на общесетевой стандарт 1520 мм

На Сахалине завершились запланированная на 2018 год укладка 29 км пути на участке Ильинск — Арсентьевка, соединяющем между собой железнодорожные линии восточного и западного побережья острова.

Работы были выполнены в сжатые сроки — за 1,5 месяца. Таким образом, годовой план по перешивке «узкой» островной колеи на материковый стандарт 1520 мм выполнен в срок.

Ранее в течение летнего сезона завершились работы на участке пути между станциями Чехов и Томари. Всего в 2018 году было уложено 52,4 км пути.

Напомним, ОАО «РЖД» планирует обеспечить полный перевод железнодорожного пути Сахалина (806 км) с колеи 1067 мм на общесетевую колею 1520 мм до 2020 года.

Для сохранения движения на обновленных участках узкоколейного подвижного состава используется путь с совмещенной шириной колеи — 1520 и 1067 мм.

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Сахалин, железные дороги
  • Нет аватара Clausson
    07.09.1801:25:23

    как-то долго, вернее медленно укладывают пути. Впрочем лучше медленно чем никак.

    #1067406
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    07.09.1807:26:22

    так мост на Сахалин когда ещё построят… как раз к его постройке всё и перешьют

    #1067427
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