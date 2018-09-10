Дан старт строительству в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ
10 сентября дан старт строительству в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ компании «Новатэк».
Инвестиции в проект оцениваются в 70 млрд рублей, для него планируется расширить территорию действующей ТОР «Камчатка», в том числе включив в границы ТОР акваторию, в которой будет построен терминал.
Терминал будет использоваться для перевалки СПГ с ямальских проектов «Новатэка» с перспективой поставок СПГ на рынки АТР.
Ожидается, что этот проект позволит обеспечить круглогодичную загрузку Северного морского пути, увеличив объем транспортных потоков с нынешних 7 миллионов до 47 миллионов тонн.
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