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Энергетика и ТЭК

Дан старт строительству в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ

10 сентября дан старт строительству в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ компании «Новатэк».

Инвестиции в проект оцениваются в 70 млрд рублей, для него планируется расширить территорию действующей ТОР «Камчатка», в том числе включив в границы ТОР акваторию, в которой будет построен терминал.

Терминал будет использоваться для перевалки СПГ с ямальских проектов «Новатэка» с перспективой поставок СПГ на рынки АТР.

Ожидается, что этот проект позволит обеспечить круглогодичную загрузку Северного морского пути, увеличив объем транспортных потоков с нынешних 7 миллионов до 47 миллионов тонн.

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Дальний Восток, Камчатка, Новатек, СПГ
  • Нет аватара воскобой
    10.09.1820:16:23

    При Союзе там была база дизелюк

    #1068480
    • Нет аватара alex1664
      10.09.1821:47:48

      А сейчас заброшка и дестрой. Будет новый порт, и у военных допопция появится. Так же как и с Сабеттой.

      #1068523
  • Игорь Климчук Игорь Климчук
    10.09.1821:29:40

    Там же рядом вроде заповедник.

    #1068513
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