Поступил в продажу импортонезависимый программно-аппаратный комплекс на Эльбрусах

4 отечественных предприятия (МЦСТ, ИНЭУМ имени Брука, ALP Group и CommuniGate Systems) вывели на рынок корпоративных платформ новый импортонезависимый программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе процессоров «Эльбрус-4С» и российской операционной системы «АЛЬТ».

Комплекс построен на основе сервера «Эльбрус-4.4 1U» (на базе 4-ядерных «Эльбрус-4C», на фото) и российской операционной системы «АЛЬТ Сервер» для этой аппаратной архитектуры.Используемая в новинке отечественная платформа CommuniGate Pro может заменить целый ряд продуктов: Microsoft Exchange и Lync, Asterisk, eDisk. При этом в российской разработке все сервисы представляет единое ядро, что принципиально отличается от стандартного подхода, требующего интеграции нескольких решений разных разработчиков (как, например, при использовании вышеперечисленных продуктов). По данным разработчиков, Communigate Pro поддерживает открытые стандарты и протоколы взаимодействия: LDAP, SMTP, IMAP, CalDAV, SIP, XMPP, WebDAV и др. В дополнение к коммуникационной платформе CommuniGate Pro, на нём можно запустить другие инфраструктурные сервисы, например, сервис печати или контроллер домена (на основе интегрированного в ОС АЛЬТ ПО Samba DC, замены Microsoft Active Directory). В зависимости от конфигурации, возможно использование встроенного в сервер RAID контроллера либо высокоскоростного внешнего хранилища.Все эти особенности отечественного комплекса позволяют клиенту значительно экономить на ИТ-инфраструктуре и обслуживании, а также максимально эффективно использовать возможности оборудования. Применяемая собственная многопоточная технология установила целый ряд мировых рекордов и отличается высочайшей производительностью.

Ключевой момент комплекса — использование российского процессора и российской сертифицированной операционной системы. Разработчики отмечают, что вся линейка серверных и настольных операционных систем «АЛЬТ2 для всех поддерживаемых аппаратных платформ, включая «Эльбрус», опирается на репозиторий «Сизиф», не зависящий от иных репозиториев и использующий полный набор собственных технологий производства операционных систем.Отметим также, что всё используемое в ПАК программное обеспечение (коммуникационная платформа CommuniGate Pro и ОС АЛЬТ) работает на процессоре «Эльбрус» в нативном режиме, а не в режиме эмуляции команд x86. Это позволяет задействовать все доступные ресурсы и получить максимальную производительность.