На федеральной трассе Р-297 «Амур» в Забайкалье досрочно отремонтированы два моста

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» завершило работы по ремонту мостов через реку Крестовая на 181-м км и ручей Дипкоша на 193-м км автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита-Хабаровск в Забайкальском крае.

В ходе работ федеральные дорожники усилили пролетные строения сооружений композитными материалами, привели в нормативное состояние опоры, сопряжения мостов с насыпью дороги, само мостовое полотно, заменили деформационные швы и устроили систему водосбросов с фильтрующими элементами.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на мостовых переходах установили новое усиленное барьерное и пешеходное ограждение со светоотражающими элементами, нанесли разметку. Отремонтированные мосты рассчитаны на современные нагрузки и способны пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн.

Работы на объектах завершены на два месяца раньше запланированного срока. Всего федеральные дорожники на территории региона в 2018 году приведут в нормативное состояние 20 искусственных сооружений.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Забайкалье» в Забайкальском крае находится более 1608 км автомобильных дорог федерального значения. Это участки трасс А-350 Чита-Забайкальск- граница с КНР, Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита и Р-297 «Амур» Чита-Хабаровск. На подведомственной сети расположено 1859 мостовых сооружений.