Новый радиотелескоп обсерватории «Светлое» в Ленобласти принял первый сигнал из космоса

Церемония первого тестирования радиотелескопа нового поколения РТ-13 прошла в радиоастрономической обсерватории «Светлое», расположенной в Приозерском районе Ленинградской области. Строительство радиотелескопа было начато в апреле 2017 года.

«Сегодняшнее событие является скачком с точки зрения выполнения прикладных задач, наши данные, которые получим, позволят улучшить точность системы ГЛОНАСС. Работы по созданию этой установки велись полтора года. Это рекорд, иностранные коллеги поражаются скоростью, с который мы смогли это сделать», — сказал в ходе церемонии заведующий Приозерского отдела Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Исмаил Рахимов.

Новое оборудование стало частью комплекса «Квазар-КВО», основным назначением которого является наблюдение квазаров (внегалактических радиоисточников). Данные этих исследований необходимы для получения информации о параметрах вращения Земли, координатах пунктов наблюдения.

Радиоинтерферометрическая сеть «Квазар-КВО» позволяет обеспечить самодостаточность Российской Федерации в получении важных данных. В частности, новые характеристики «Квазар-КВО» значительно расширят возможности по оперативному и высокоточному обеспечению национальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС данными о Всемирном времени

Радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО» — постоянно действующая национальная радиоинтерферометрическая сеть со сверхдлинными базами (РСДБ) [1, 2, 3], уникальная в России и одна из немногих в мире.

В состав комплекса входят три радиоастрономические обсерватории: «Светлое» (Ленинградская область), «Зеленчукская» (Карачаево-Черкесия) и «Бадары» (Республика Бурятия). Обсерватории объединены высокоскоростными волоконно-оптическим линиями связи с Центром управления, сбора и обработки данных (Санкт-Петербург) в глобальный радиотелескоп с эффективным диаметром «зеркала» более 4400 км.

«Уже существующие радиотелескопы позволяют определять точные координаты земного полюса [они непрерывно меняются], небесного полюса, Всемирное время [рассчитывающееся по вращению Земли]. Но они дают сантиметровую точность наблюдений, новые антенны РТ-13 — миллиметровую. Малыми антеннами можно мерить 5-6 раз в сутки, старыми антеннами только раз в сутки. За один часовой сеанс РТ-13 будет собирать 2 терабайта данных, на старых антеннах около 40 гигабайт», — сказал журналистам заведующий лабораторией корреляционной обработки ИПА РАН Игорь Суркис.