Система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» обеспечивает топливоснабжение новой ГТУ-ТЭЦ «Восточная»

С 10 сентября во Владивостоке действует ГТУ-ТЭЦ «Восточная», построенная компанией РусГидро. Это первый объект большой энергетики, возведенный за последние 45 лет в регионе. Станция электрической мощностью 139,5 МВт и тепловой мощностью 432 Гкал/ч обеспечивает столицу Приморского края электричеством, теплом и горячей водой. Проектная годовая выработка электрической энергии составляет 791 млн кВт·ч, тепловой энергии — 1,377 млн Гкал.

ТЭЦ «Восточная» оснащена эффективным оборудованием с высокими техническими показателями. Здесь установлены три аэропроизводные газотурбинные установки General Electric — ГТУ типа LM6000 PF DLE с системой повышения мощности SPRINT.

Из турбин отработавшие горячие газы попадают в котлы-утилизаторы, где нагревают воду — это повышает общую эффективность использования топлива. Для выдачи тепла установлены три пиковых водогрейных котла, а для производства пара для промышленных нужд — два паровых котла.

Отрадно, что за исключением ГТУ всё основное оборудование электростанции — российского производства.

Котлы-утилизаторы изготовлены ПАО «Силовые машины», пиковые водогрейные котлы — АО «Дорогобужкотломаш», паровые котлы — ООО «Энтророс», силовые трансформаторы — ООО «Тольяттинский Трансформатор» и АО «Группа СВЭЛ».



Машинный зал ГТУ-ТЭЦ

© energas.ru

Основным видом топлива для электростанции является природный газ. Выбросы будут в 3-4 раза ниже предельно допустимых норм. Топливоснабжение энергоблоков ГТУ-ТЭЦ осуществляет система подготовки газа (СПГ) «ЭНЕРГАЗ », расположенная на площадке газового хозяйства.

СПГ обеспечивает необходимое качество газа в соответствии с проектными параметрами по чистоте, температуре, давлению и расходу. Основные элементы системы — дожимная компрессорная станция и блочный пункт подготовки газа.

Блочный пункт подготовки газа (БППГ) производства ООО «БелгородЭНЕРГАЗ» представляет собой многофункциональную технологическую установку. Основное назначение — измерение расхода и фильтрация газа. Номинальная производительность БППГ составляет 40 000 м3/ч.



Блочный пункт подготовки газа

© energas.ru

БППГ оборудован узлом коммерческого учета газа с расходомерами, высокоэффективной сепарационной системой с коалесцирующими фильтрами-скрубберами, системой дренажа конденсата с дренажным резервуаром. Степень очистки газа от механических примесей и капельной влаги (размером свыше 10 мкм) достигает 99,98%.

Блочный пункт размещается в отдельном звуко- и теплоизолированном модуле с интеграцией оборудования на единой раме; действует в автоматическом режиме; оснащен системами жизнеобеспечения и безопасности.

После предварительной подготовки поток газа направляется в ДКС.

Дожимная компрессорная станция , поставленная компанией ЭНЕРГАЗ, служит для компримирования и подачи топливного газа в турбины ГТУ под рабочим давлением 4,81 МПа. ДКС состоит из трех компрессорных установок винтового типа, производительность каждой КУ — 18 000 м3/ч.



Дожимная газокомпрессорная станция

© energas.ru

В двухступенчатых КУ применяется технология сжатия газа в два этапа, без промежуточного охлаждения. Это позволяет компрессорной станции стабильно работать во всем диапазоне изменения давления на всасывании, вне зависимости от питающей линии.

Каждая КУ оборудована двухуровневой системой регулирования производительности (байпасная линия и золотниковое регулирование). Локальные САУ объединены в групповую систему автоматизированного управления и контроля, интегрированную с верхним уровнем АСУ ТП.

Компрессорные установки находятся в собственных всепогодных укрытиях; снабжены системами рабочего и аварийного освещения, обогрева и вентиляции помещения, газообнаружения и пожаротушения, системами индивидуального маслообеспечения и газоохлаждения.

Система подготовки газа включает также газовый ресивер объемом 25 кубометров, изготовленный компанией «БелгородЭНЕРГАЗ» и предназначенный для сглаживания пульсаций давления в газораспределительной сети. При отключении подачи топлива ресивер обеспечивает плавность останова турбин электростанции.

Поэтапный ввод всего оборудования СПГ в действие (шефмонтаж, пусконаладку, индивидуальные испытания и функциональную проверку в ходе комплексного опробования ТЭЦ), а также обучение эксплуатирующего персонала заказчика выполнили специалисты ООО «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа ЭНЕРГАЗ).



Система газоподготовки расположена на площадке газового хозяйства ГТУ-ТЭЦ «Восточная»

© energas.ru

СПРАВКА. История появления ТЭЦ «Восточная» берет свое начало в конце 60-х годов прошлого века, когда на ее площадке работала угольная теплоцентраль. В конце 1970-х годов теплоцентраль была закрыта по экологическим соображениям, а ее мощности заменены Центральной пароводяной бойлерной. В бойлерной для получения горячей воды использовался пар Владивостокской ТЭЦ-2, поступающий по паропроводу длиной 7 км. Такое решение имело очевидные недостатки — бойлерная не была независимым энергоисточником, а использование протяженного паропровода вело к значительным потерям тепла. Тем не менее, ЦПВБ эксплуатировалась более 30 лет, и после того, как ее оборудование полностью выработало срок службы, было принято решение о создании нового энергоисточника.

Новая станция обеспечит до 20% потребности Владивостока в электроэнергии, а также потребность в тепле и горячей воде более 50 тыс. жилых квартир и предприятий ряда районов города. ТЭЦ создаст значительный резерв тепловой мощности для проектируемых в настоящее время новых жилых кварталов быстро развивающегося города.