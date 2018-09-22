В Новосибирской области открылась коррекционная школа-интернат для детей с нарушениями слуха

Специальная школа-интернат № 37 для детей с недостатками слуха открыла свои двери для маленьких новосибирцев 3 сентября. Учебный год в новом здании начался для почти двух сотен школьников, 45 из них — из районов Новосибирской области.

Новое здание школа, основанная еще в прошлом веке, — в 1928 году — получила в год своего 90-летнего юбилея.

В прошлом году школа получила новый статус — инновационной площадки по реализации проекта Ресурсного центра, программы которого направлены на создание условий для психолого-педагогического сопровождения и социальной адаптации неслышащих и слабослышащих детей в массовой школе.

В новом здании школы-интерната созданы максимально комфортные условия для обучения и проживания детей с нарушениями слуха. Например, для создания слухоречевой среды учебные кабинеты школы оснащены уникальной звукоусиливающей аппаратурой: стандарт беспроводной цифровой передачи сигнала, заполняющий пробелы понимания в шуме и на расстоянии, путем непосредственной беспроводной передачи голоса от говорящего к слушающему позволит обеспечить положительную динамику в развитии ребенка.

В комплект оборудования входят специализированные индивидуальные комплекты для слабослышащих детей. Для предоставления визуальной информации детям с недостатками слуха все учебные кабинеты, библиотека, кабинеты психолога, сурдопедагогов, врача будут оснащены компьютерами, интерактивными досками, проекторами, документ-камерами, многофункциональными устройствами.