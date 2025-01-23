Дрон-камикадзе «Микроб» с системой автозахвата цели массово пошёл в войска

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Разработанный для СВО дрон-камикадзе «Микроб» с элементами искусственного интеллекта массово пошел в войска, первая большая партия серийных дронов поставлена бойцам на передовую.

Военные в зоне СВО получили 3 тысячи беспилотников «Микроб» с элементами ИИ, которые позволяют дрону самостоятельно сопровождать и поражать цель после того, как произойдет ее захват. Проведенные в прошлом году испытания в зоне СВО это доказали.

Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала. «Микроб» обладает достаточными динамическими характеристиками — может летать с большими скоростями и перегрузками, — рассказал разработчик дрона «Микроб» Александр Грязнов.

Также «Микроб» является модульной конструкцией, что позволяет подготовить его к выполнению конкретных задач.

Беспилотник вышел на испытания в прошлом году, в июле 2024 года он уничтожил безэкипажный катер, в августе — украинский танк и американский бронетранспортер. В октябре начались испытания системы автозахвата с элементами ИИ, было поражено несколько единиц украинской бронетехники.

Беспилотник разработан в КБ «Микроб» (Новосибирский Академгородок), система захвата — компанией «Площадь» из Москвы в рамках Кулибин-клуба Народного фронта.

© topwar.ru

Фото — https://tehnoom...fqga9m161401163

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