Новости образовательных учреждений

Обшежитие № 5 Тюменского Государственного Университета открыто после реконструкции.

В обновленном общежитии 203 комнаты, из них 48 одноместных, 78 двухместных, 45 трехместных, 32 четырехместных. В результате реконструкции общее количество мест увеличилось с 290 до 474. В каждой комнате есть индивидуальные рабочие и спальные места, зона для кофе, санузел с душевой кабиной, Wi-Fi. На каждом этаже располагаются гладильные, прачечные и кухни. Вся навигация в здании на русском и английском языках

Кроме удобных комнат с дизайнерской мебелью и интерьером, в здании расположены Центр студенческих инициатив, спортзал, просторный буфет. Заселятся в общежитие только первокурсники, в том числе около 40 иностранных студентов. В 2018 году в университет поступили выпускники средних школ из более чем 60 регионов России.В 2019 году вступит в строй общежитие Тюменского государственного университета на 200 мест.

В Омской области открыт новый учебно-производственный центр подготовки специалистов электроэнергетики





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В специально оборудованных учебных классах с использованием современной техники будут обучать электромонтеров по 9 основным программ и 15 программ по переподготовке. Компании «Омскэлектро» больше не нужно будет отправлять своих сотрудников на учёбу в другие города. Получив лицензию на образовательную деятельность, предприятие будет само готовить грамотных специалистов и приглашать на обучение коллег из других регионов. Большие планы на квалификацию омских специалистов у региональных и городских властей в рамках проектов модернизации сетей уличного освещения и перевода энергетической инфраструктуры Омска на цифровые технологии.

В 2-этажном здании учебного центра располагаются несколько классов для теоретической подготовки и электротехнические лаборатории, где обучающиеся будут на практике отрабатывать полученные знания. Центр оснащен самым современным оборудованием, которое в своей работе предстоит использовать специалистам-энергетикам.

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