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Армия и Флот

На Балтике начались госиспытания головного «Каракурта»

  •  © topspb.tv
Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 (шифр «Каракурт») «Ураган» вышел на государственные испытания в Балтийское море. Об этом Sudostroenie.info сообщили 28 в пресс-службе завода «Пелла», который вёл постройку корабля.

После завершения всех необходимых испытаний, которые, помимо Балтики, также пройдут в акватории Белого моря, МРК «Ураган», зав. № 251, войдёт в состав Балтийского флота.

Отметим, в июле 2018 года СМИ сообщили о переименовании серии кораблей проекта 22800. Вместо «грозовых» имён корабли получат названия малых городов. Так, предполагается, что «Ураган» будет переименован в «Мытищи».

Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка

МРК проекта 22800 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.

Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»

Длина — около 67 м Ширина — около 11 м Водоизмещение стандартное — около 800 т Скорость полного хода — около 30 уз Дальность плавания — до 2500 миль

Энергетическая установка на базе 3-х дизельных двигателей М-507Д-1 и 3-х дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО «Звезда».

Вооружение:- ракетный комплекс «Калибр" — артустановка АК-176МА — 1 комп. артустановка АК-630М — 2 шт.

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http://sudostroenie.info/novosti/24494.html

армия и флот
  • Нет аватара evgen0911
    28.09.1812:31:50

    Неплохо!

    #1072852
  • Нет аватара Русь
    28.09.1814:20:46

    А в чем разница между проектами буян и каракурт? Почему решили новую серию мрк строить? Из-за двигателей?

    #1072866
    • диегоамиго диегоамиго
      28.09.1814:55:47

      Каракурт обладает лучшей мореходностью, но буян за счёт меньшей осадки и водомета может ходить по рекам и озерам. Ну и движки тоже…

      #1072876
  • Bdd Bdd
    28.09.1814:25:17

    а грозовые кому?

    #1072867
    • Нет аватара Александр Владимирович
      28.09.1814:43:22

      никому,идиотизм зашкаливает с этими переименованиями туды сюды   

      Отредактировано: Александр Владимирович~14:44 28.09.18
      #1072875
  • Нет аватара Ильюшин 62
    28.09.1814:31:01

       

    #1072871
  • Нет аватара malikszh
    28.09.1815:01:11

    Калибра испытает в белом море?

    #1072877
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