На Балтике начались госиспытания головного «Каракурта»
После завершения всех необходимых испытаний, которые, помимо Балтики, также пройдут в акватории Белого моря, МРК «Ураган», зав. № 251, войдёт в состав Балтийского флота.
Отметим, в июле 2018 года СМИ сообщили о переименовании серии кораблей проекта 22800. Вместо «грозовых» имён корабли получат названия малых городов. Так, предполагается, что «Ураган» будет переименован в «Мытищи».
Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка
МРК проекта 22800 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.
Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»
Длина — около 67 м Ширина — около 11 м Водоизмещение стандартное — около 800 т Скорость полного хода — около 30 уз Дальность плавания — до 2500 миль
Энергетическая установка на базе 3-х дизельных двигателей М-507Д-1 и 3-х дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО «Звезда».
Вооружение:- ракетный комплекс «Калибр" — артустановка АК-176МА — 1 комп. артустановка АК-630М — 2 шт.
- Константин Курсиков
- 28.09.201811:35
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