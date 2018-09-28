На Балтике начались госиспытания головного «Каракурта»

Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 (шифр «Каракурт») «Ураган» вышел на государственные испытания в Балтийское море. Об этом Sudostroenie.info сообщили 28 в пресс-службе завода «Пелла», который вёл постройку корабля.

После завершения всех необходимых испытаний, которые, помимо Балтики, также пройдут в акватории Белого моря, МРК «Ураган», зав. № 251, войдёт в состав Балтийского флота.

Отметим, в июле 2018 года СМИ сообщили о переименовании серии кораблей проекта 22800. Вместо «грозовых» имён корабли получат названия малых городов. Так, предполагается, что «Ураган» будет переименован в «Мытищи».

Малый ракетный корабль проекта 22800, шифр «Каракурт» — справка

МРК проекта 22800 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.

Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз»

Длина — около 67 м Ширина — около 11 м Водоизмещение стандартное — около 800 т Скорость полного хода — около 30 уз Дальность плавания — до 2500 миль

Энергетическая установка на базе 3-х дизельных двигателей М-507Д-1 и 3-х дизель-генераторов ДГАС-315 производства ПАО «Звезда».

Вооружение:- ракетный комплекс «Калибр" — артустановка АК-176МА — 1 комп. артустановка АК-630М — 2 шт.