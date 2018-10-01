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Транспорт и логистика

По Крымскому мосту прошли первые грузовики

©Видео с youtube.com ночь на понедельник началось грузовое движение по Крымскому мосту.

На видеокадрах, которые опубликовал портал «Керчь.Инфо», видно, как идет колонна из нескольких десятков фур. Они следуют в направлении полуострова.

До первого октября, на период высокого курортного сезона, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузовиков.

©Видео с youtube.com

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https://ria.ru/society/20181001/1529674604.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

транспорт и логистика
  • SergeySeverny SergeySeverny
    01.10.1808:37:43

    на первом грузовике проехал ВВП    

    #1073257
  • Katamaran Katamaran
    01.10.1810:23:22

    Интересно, а что паромами будут потом таскать?

    #1073277
    • Нет аватара Strannic
      01.10.1810:29:43

      Наверное грузопоток разделится кому как удобней

      #1073280
    • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
      01.10.1810:31:42

      после введения в эксплуатацию жд части моста паромная переправа будет закрыта

      #1073281
  • АНС АНС АНС АНС
    01.10.1810:47:22

    По Вестям говорили, что паромами будут доставлять машины с горючим и опасными грузами.

    #1073287
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    01.10.1811:55:35

    Превосходная новость!

    #1073299
  • Нет аватара Koba_Vladimir
    01.10.1812:25:36

    Ура! Самое главное, что упадут цены, в связи с уменьшением стоимости перевозки.

    #1073307
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