По Крымскому мосту прошли первые грузовики
©Видео с youtube.com ночь на понедельник началось грузовое движение по Крымскому мосту.
На видеокадрах, которые опубликовал портал «Керчь.Инфо», видно, как идет колонна из нескольких десятков фур. Они следуют в направлении полуострова.
До первого октября, на период высокого курортного сезона, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузовиков.
©Видео с youtube.com
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