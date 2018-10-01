По Крымскому мосту прошли первые грузовики

©Видео с youtube.com ночь на понедельник началось грузовое движение по Крымскому мосту.

На видеокадрах, которые опубликовал портал «Керчь.Инфо », видно, как идет колонна из нескольких десятков фур. Они следуют в направлении полуострова.

До первого октября, на период высокого курортного сезона, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузовиков.

©Видео с youtube.com