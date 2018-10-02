В Мурманске идет загрузка ядерного топлива в реакторы ПЭБ «Академик Ломоносов»



ПЭБ "Академик Ломоносов" в Мурманске

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«Балтийский завод» начал загрузку ядерного топлива в реактор плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) проекта 20870 «Академик Ломоносов». Об этом сообщает пресс-служба компании. Загрузка топлива проходит в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот». Эта операция была перенесена в Мурманск из Санкт-Петербурга по решению концерна «Росатом».

Загрузка ведется специалистами цеха спецэнергетики АО «Балтийский завод» под научным руководством представителей НИЦ «Курчатовский институт» и техническим руководством представителей АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова» сообщает пресс-служба завода.

Напомним, что на ПЭБ установлены две реакторные установки КЛТ-40С по 35 МВт. В реактор правого борта ПЭБ ядерное топливо уже загружено, и специалисты Балтийского завода начали функциональные проверки систем, по завершению которых начнутся испытания реактора на «холодной воде» и подготовка к физическому пуску.

На мероприятиях задействовано более 40 специалистов Балтийского завода.

Перезагрузку топлива необходимо осуществлять каждые 12 лет, общий же срок службы плавучего энергоблока 36 лет.

Согласно проекту, плавучая атомная станция состоит из гладкопалубного несамоходного судна ледокольного типа. Длина судна — 144 метра, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тыс. тонн.

Напомним, единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» 28 апреля 2018 года покинул территорию «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, где с 2009 года велось его сооружение и пришвартовался в Мурманске 19 мая 2018 года.

По пути в Мурманск «Академик Ломоносов» преодолел 4000 км по водам четырех морей: Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево.

После окончания загрузки ядерного топлива и проведения необходимых проверок и испытаний, ПЭБ «Академик Ломоносов», продолжит свой путь к месту своего основного базирования — в город Певек (ЧАО).