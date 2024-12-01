Атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 вышел на ходовые испытания

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Третий серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

Ближайшие несколько недель сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями подрядных организаций будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Специалисты запланировали проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвертое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом» по проекту, разработанному в ЦКБ «Айсберг». Был заложен 26 мая 2020 года, в 164-й день рождения завода. Спуск на воду состоялся 22 ноября 2022 года. Судно будет передано заказчику до конца текущего года.

Судно оснащено двухреакторной ядерной установкой «РИТМ-200». Тепловая мощность каждой реакторной установки (РУ) составляет 175 МВт. Срок службы реакторов — 40 лет. Мощность ледокола проекта 22220 на валах — 60 МВт.

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время успешно эксплуатируются три ледокола, построенные на Балтийском заводе: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Также на заводе ведется строительство еще двух ледоколов проекта: «Ленинград» и «Чукотка».

Длина судна — более 173 метров, ширина — 34 метра, высота от ватерлинии до грот-мачты после завершения всех работ составит 57 метров, что можно сравнить с высотой 20-ти этажного дома. Высота борта — 15,2 метра.

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