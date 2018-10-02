Опубликованы кадры испытаний Российских боевых роботов

©Видео с youtube.com Минобороны опубликовало видеоролик, посвященный Дню Сухопутных войск. В него вошли кадры испытаний новейшего российского боевого робота «Нерехта» и боевых робототехнических комплексов «Уран-9».

«Вы также увидите процесс подготовки будущих офицеров-мотострелков в Московском высшем общевойсковом командном училище, захватывающие эпизоды недавно прошедших учений <…> масштабные картины стрельбы реактивных систем залпового огня «Ураган», САУ «Акация», БМПТ «Терминатор» и пуски крылатых ракет ОТРК «Искандер», — говорится в описании к ролику.

Роботизированный комплекс «Нерехта» оснащается гусеничным шасси, бронекорпусом и креплениями для специального оборудования. Для робота разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки.

«Уран-9» предназначен для разведки, огневой поддержки мотострелковых подразделений и выполнения контртеррористических задач. Бронированная машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами «Атака».

В России День Сухопутных войск отмечается 1 октября.

Поздравляю всех бойцов Сухопутных войск.