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Экспорт

Российские роботы Промобот 4-го поколения осваивают рынок Канады

  •  © tehnoomsk.ru

Разработчик и производитель отечественных роботов продолжает расширять географию продаж за рубежом. Первый Promobot v.4 прибыл в североамериканскую страну в августе 2018 года. Его с интересом встретили представители местных крупных торговых комплексов, а также потенциальные заказчики из других сфер, где робот сможет заменить живого человека или стать ему хорошим подспорьем в работе с многочисленными клиентами.

Уже несколько компаний проявляют большой интерес к разработке и внедрению Промобот в свой бизнес, например: Vaughan Mills — один из крупнейших торговых центров в Канаде. Или Ontario Science Centre — научный центр в Торонто, где актуально внедрение робота в качестве лабораторного стенда для освоения робототехнических компетенций. А клиника в Ричмонд-Хилле заинтересовалась роботом как средством оптимизации пропускной системы для персонала.

«Промобот» 4-го поколения привлек к себе внимание и обычных людей во время тестового показа в торговых комплексах Канады:

  •  © tehnoomsk.ru
  •  © tehnoomsk.ru
  •  © tehnoomsk.ru

«Техносфера. Россия» уже рассказывала о заходе наших «промоботов» на рынок США (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3341.

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http://tehnoomsk.ru/node/3390

Promobot v.4
  • Нет аватара абрамыч
    05.10.1811:43:28

    Промоботы становятся все совершеннее.

    #1074257
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    05.10.1811:57:15

    На последнем фото посередине (сзади робота) — гендиректор «Промобота» Алексей Южаков

    #1074260
  • Нет аватара kerosene
    05.10.1814:24:40

    Им нужно развиваться. Делать прямоходящих роботов. А то вон у японцев робот лист гипсокартона взял и к обрешетке сам прикрутил.

    #1074291
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      05.10.1815:35:41

      И зачем он это сделал? Наши роботу пользу приносят, а не фигнёй занимаются    

      #1074306
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