Российские роботы Промобот 4-го поколения осваивают рынок Канады

Разработчик и производитель отечественных роботов продолжает расширять географию продаж за рубежом. Первый Promobot v.4 прибыл в североамериканскую страну в августе 2018 года. Его с интересом встретили представители местных крупных торговых комплексов, а также потенциальные заказчики из других сфер, где робот сможет заменить живого человека или стать ему хорошим подспорьем в работе с многочисленными клиентами.

Уже несколько компаний проявляют большой интерес к разработке и внедрению Промобот в свой бизнес, например: Vaughan Mills — один из крупнейших торговых центров в Канаде. Или Ontario Science Centre — научный центр в Торонто, где актуально внедрение робота в качестве лабораторного стенда для освоения робототехнических компетенций. А клиника в Ричмонд-Хилле заинтересовалась роботом как средством оптимизации пропускной системы для персонала.

«Промобот» 4-го поколения привлек к себе внимание и обычных людей во время тестового показа в торговых комплексах Канады:

«Техносфера. Россия» уже рассказывала о заходе наших «промоботов» на рынок США (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/3341 .